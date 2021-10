¡Y es hincha del Deportivo Cali! La bella hija de Rafael Dudamel que compite en Miss Venezuela

La bella hija de Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali, compite por la corona de Miss Venezuela.



Amanda, considerada como uno de los rostros más hermosos del concurso de belleza en Venezuela, se declaró seguidora del fútbol por el trabajo de su padre primero como jugador y ahora como técnico.

Rafael Dudamel y su hija Amanda. Foto Instagram: Amanda Dudamel / El País

"Hederé de mi padre la pasión por el fútbol. Me sucede que sufro mucho viendo los partidos porque me los tomo muy personales. Normalmente sigo a La Vinotinto y al equipo en donde esté mi papá. Por supuesto que cuando mi papá estaba en La Vinotinto era enfoque al 1.000% con energías condensadas a La Vinotinto", dijo Amanda recientemente en un Live con sus seguidores.



La candidata que representa en Miss Venezuela a los estados Táchira, Mérida y Trujillo, dijo que es hincha de los equipos donde está su padre.



"El fútbol me gusta mucho y me lo disfruto, pero no soy la más fanática de seguir ligas en específico. Yo sigo de pie a cabeza el equipo en donde mi papá este. Mi papá está ahora en el Deportivo Cali cumpliendo su sueño también en dirigir a ese equipo", declaró.



Los azucareros tienen una seguidora muy especial en el vecino país.