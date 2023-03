Volver al Deportivo Cali y una infidencia: Rafael Dudamel se confesó en La Tocata de El País

Rafael Dudamel tomó al Deportivo Cali en el segundo semestre del 2021 con el torneo en marcha y con el equipo en una situación difícil, y en poco tiempo logró darle vuelta al complejo momento, hasta llevarlo al título y a la décima estrella en diciembre de ese año.



Era un equipo que tenía a figuras de la talla de Teófilo Gutiérrez, Hárold Preciado, Hernán Menosse, Guillermo de Amores y Jojhan Valencia, entre otros.



En el siguiente torneo, las cosas no se dieron como se esperaba, el equipo no clasificó entre los ocho y eso desgastó la relación, hasta el punto de que Dudamel optó por dar un paso al costado.



El técnico venezolano, en entrevista este lunes con La Tocata, el Facebook Live de El País, contó una infidencia sobre una situación que se vivió al interior del equipo y de la que el hincha azucarero nunca supo.



"En el 2021 salimos campeones, pero por la situación económica no podíamos tener un equipo competitivo en el 2022. Me dijeron que había unas posibilidades de refuerzos, después me aseguraron que no sería posible por lo económico, y que había que jugárnosla con los canteranos. Pero pedí que se lo dijéramos al hincha, que supieran cuál sería la filosofía para ese 2022, pero no le dimos la cara a la gente, nunca se lo dijimos", confesó Dudamel.



Señaló que "me gustó una rueda de prensa de hace unos años de un directivo y el técnico Lucas Pusineri en la que se le dijo al hincha claramente que había qué jugársela con la cantera; pero nosotros no fuimos capaces de decirlo, el Cali ese año no estaba en condiciones de traer grandes jugadores, ahí jugamos con la ilusión de la gente".



De ese Cali campeón, por tema económico y por ofertas de otros clubes, se fueron Hárold Preciado, Guillermo de Amores, Jojhan Valencia, Hernán Menosse, Andrés Colorado y Juan Camilo Angulo, entre otros.



En cuanto al equipo de hoy y el momento que atraviesa, Dudamel señaló que "Cuando un equipo no está fuerte, se le dificulta todo. El Cali no tiene el diferente como lo teníamos nosotros con Teo o con Preciado. Siempre hace falta el distinto, el que te mete un pase entre líneas".



Sobre una posibilidad de volver al Deportivo Cali, el técnico venezolano aseguró que en cualquier momento se podrían cruzar los caminos de ambos.



"Seguro la vida me va a poner nuevamente en el Deportivo Cali porque todos saben de mi arraigo y mi amor por el equipo, y por la grata experiencia que tuve como técnico. Me hubiera gustado haber estado más tiempo del que estuve, pero así es la vida. Si Dios nos da de nuevo la oportunidad, seguro vamos a llegar con más experiencia y una cana de más", puntualizó.