Víctor Bonilla y su 'pacto por el gol' con Rafael Dudamel (entrevista) 

Hace apenas unos cuantos meses, en un ‘live’ de Instagram, Rafael Dudamel le propuso un trato a Víctor Bonilla: “Si tú llegas primero (al cuerpo técnico del Deportivo Cali), yo voy como preparador de arqueros. Y si yo llego primero, tú vas como preparador de delanteros”. En medio de las carcajadas, y no propiamente de incredulidad, Víctor respondió: “Perfecto, me parece bien”...



Por aquel entonces, los dos, campeones con el color verdiblanco en 1998, parecían lejanos al banco del conjunto azucarero. Al poco tiempo, Dudamel ya estaba sentado allí y asumió el reto con tal compromiso, que el Cali conquistó la anhelada décima estrella. Y hoy, desde hace cuatro días, a su lado está Bonilla. Un trato es un trato.



Para Víctor —campeón de la Liga con los azucareros en 1996 y 1998, año en el que fue máximo artillero, y finalista de la Copa Libertadores en 1999, edición de la que también se erigió como ‘cañonero’—, esta era una ilusión y le llega como una bocanada de oxígeno a su cuerpo, luego de haber sufrido la pérdida de su hija Diana Cecilia (25 años) en un accidente de tránsito.



El histórico goleador azucarero, hoy de 50 años, que jugara también en España y Francia, y vistiera la camiseta de la Selección, interrumpió ayer unos minutos su trabajo como preparador de delanteros con el Cali para atender a El País.



¿Cómo describe este regreso?

Es un momento de alegría especial. Se trata de una linda oportunidad, de volver a casa, de poner mi experiencia a disposición de la institución y espero aportarle todo lo que pueda.



¿Cuándo comenzó a tener forma esta idea de sentarse en el banco al lado de Dudamel? ¿Fue en el ‘live’ de Instagram?

Fue justo en ese momento, se le ocurrió a ‘Rafa’. Llevábamos casi una hora en el ‘en vivo’ y a manera de colofón se le ocurrió eso. La verdad, no pensé que sucediera en tan corto tiempo. Ese ‘live’ fue como a comienzos del año pasado. Yo sabía que ‘Rafa’ iba a tener su oportunidad en cualquier momento, por su trayectoria con la Selección Venezuela, en Chile, en Brasil, y se le dieron las cosas y aquí estamos.



En el video de la presentación oficial se vio usted muy emocionado; inclusive, mencionó a su hija, fallecida recientemente. ¿Cómo habría recibido ella esta noticia?

Con la misma felicidad que sé que tiene en este momento, donde quiera que esté. Como padre lo siento así. Estas cosas hay que vivirlas, no es de hablarlas. Ella está muy feliz, no puedo decir lo mismo de mí, porque no hay felicidad completa sin ella, pero solo de imaginar cómo está mi hija, me llena de motivación.



¿Cuáles fueron los momentos más felices con el Cali como goleador?

En el Cali estuve varios años, pero los momentos inolvidables fueron el título de 1996 y el título de 1998; en este último año fui goleador de la Liga y un año después jugamos la final de la Libertadores contra Palmeiras, que infortunadamente perdimos por penales. En esa edición de la Copa fui el goleador. Esos momentos quedaron marcados para mí y para los hinchas.



¿Cuál es ese gol que siempre recuerda con la misma alegría?

Varios: el que le hice a Palmeiras en la final de la Libertadores en Cali (1999) y los tres goles de la final contra Once Caldas (1998).



¿Qué le enseñaron, como goleador, ‘Pecoso’ Castro y ‘Cheché’ Hernández, los técnicos campeones con el Cali en 1996 y 1998?

Uno siempre les aprende a todos los entrenadores. Siempre me quedo con las cosas positivas que me dejan los técnicos. Ellos enseñan con su carácter, con su conocimiento del manejo del grupo. Hace poco nos vimos con ‘Cheché’ y varios de los que fuimos campeones en 1998. Revivimos anécdotas, compartimos de nuevo, siempre fuimos una familia y no hay palabras para describir eso.



Usted tiene a dos grandes jugadores ahora bajo su manejo, como lo son Teófilo Gutiérrez y Hárold Preciado. ¿Cómo es el trabajo con ellos?

No podría enseñarles nada a ellos, ni a John Vásquez, ni a Ángelo Rodríguez. Son jugadores de mucho recorrido. A los niños sí se les enseña, pero con los delanteros del Cali lo que voy a realizar es perfeccionar lo que ya saben hacer. Quizás darles uno o dos tips, pero enseñarles, esa palabra no cabe allí.



Hablando de Vásquez y Ángelo, no tienen ellos la misma fortuna de ‘Teo’ y Hárold con el gol. ¿Cómo evitar que la ansiedad le gane a un delantero?

Trabajando el día a día en los entrenamientos y en los partidos. Un goleador siempre entra a la cancha pensando que va a marcar. Lo mental influye mucho y esa parte es la que más hay que trabajar en los delanteros.



¿Trabajos como el suyo son los que han hecho que haya cada día más goleadores colombianos que extranjeros en la Liga?

Hace mucho debió pasar esto en los equipos colombianos. El ‘profe’ Hernán Torres fue entrenador de arqueros en el Cali y yo me quedaba con él después de los entrenamientos y con Bréiner Castillo, que me servía de ‘sparring’. Trabajaba definición todos los días. Y yo perfeccioné los golpes y el grado de sensibilidad del remate y el ángulo con la portería.



Vuelve a ser compañero de Dudamel en el Cali, pero ¿recuerda haberle marcado goles?

Claro, jugando con Colombia frente a Venezuela de visita ganamos 2-1 y yo hice el gol de la victoria. En la Liga no recuerdo haberlo enfrentando, porque también le habría dado la monedita, como digo yo (risas).



Le dio resultado al Cali traer al banco un histórico de las entrañas del equipo como Dudamel. Y ahora apuesta por Bonilla...

El sentido de pertenencia, sentir la camiseta, ser hincha, eso genera un punto adicional en el trabajo.



¿Qué es el Cali para Bonilla?

Es el equipo de mi vida.