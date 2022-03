“Vamos a darlo todo por el ‘profe’ Rafael Dudamel”: Teófilo Gutiérrez (Entrevista) 

En los archivos fotográficos del Deportivo Cali hay una imagen en la que aparecen Teófilo Gutiérrez y Rafael Dudamel estrechando su mano derecha. Sonríen. Sonríen con ese gesto que solo tienen los campeones. Y cada uno alza en su otra mano el trofeo que los acredita como el mejor jugador y el mejor entrenador de la Liga colombiana del 2021.



Aquello sucedió el mes pasado, cuando los miembros de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales votaron para darles dichas distinciones. Un mes atrás, ‘Teo’ y ‘Rafa’ aún saboreaban las mieles de la décima estrella.



Hoy, las cosas no andan bien. El equipo no ha podido salir del sótano de la tabla cuando transcurre la mitad de la Liga y se le acerca un reto mayor, la Copa Libertadores. Pero el club ha volteado la página de un capítulo marcado por la desbandada de varios de sus jugadores principales y mira al frente con la cabeza bien alta, porque todavía queda camino para transitar. Y mientras haya esa posibilidad, la lona no existe.

Estos días en que la Liga está en receso por cuenta de la jornada electoral en Colombia han tenido que servir para una profunda reflexión. Reflexión y trabajo. ¿Cómo recomponer el camino del campeón, que en tres días volverá a competencia cuando visite al Bucaramanga? El capitán, Teófilo Gutiérrez, aceptó contárselo a El País. Él tiene fe en que un fotógrafo pueda captar nuevamente su sonrisa y la de ‘Rafa’.



¿Cómo sacar al equipo del foso?

Con trabajo, con la unión de grupo. Han llegado piezas nuevas y qué bueno que ya están encajando bien en el equipo, se les ve la mejoría. En todo camino y en todo momento tenemos que afrontar las cosas con altura. Cuando todo está bien, tenés que seguir para no resbalar, y cuando no está muy bien, tenés poco margen de error. Nos sucedió el año pasado, cuando llegó el profesor Rafael Dudamel. No podíamos equivocarnos y supimos manejar la situación. Lo asumimos con responsabilidad, con altura y el equipo se acomodó a eso. Ahora estamos en un momento casi similar y no nos condiciona esta situación. Por el contrario, nos pone más fuertes y a fluir más en el tema futbolístico.



La presión es mucho más fuerte ahora...

La presión es importante para uno como líder. Somos muchos líderes, muchos capitanes en el equipo. Hemos hablado un poco de eso y estamos todos por la misma línea. Se vienen partidos muy importantes, donde se va a ver reflejado ese liderazgo de todos los compañeros dentro de la cancha y creo que Deportivo Cali siempre se ha caracterizado por tener grandes equipos, grandes jugadores. Ahora tenemos que seguir al servicio del equipo y dar mucho más. No nos está alcanzando, somos conscientes de eso, pero estamos trabajando, creo que estos días de receso nos han venido bien con el trabajo del ‘profe’ en todo sentido y creo que vamos a llegar mejor al remate del torneo.



Quedan 10 partidos, 30 puntos. ¿Cree que hay camino todavía para recomponer el paso y estar en las finales?

Sí, creo que todos tenemos que empujar hacia esa ilusión que tiene el hincha del Cali y que tenemos también nosotros con la ayuda de nuestras familias y de Dios. No es fácil construir ese camino para conseguir los objetivos. Nos vamos a encontrar con muchas dificultades y angustias, que tenemos que afrontar de la mejor manera, con nivel. Este es un grupo muy maduro, consciente de este momento. Los propios rivales nos han preguntado qué nos pasa. Son circunstancias por las que pasa todo equipo, lo clave es que la situación nos agarre con la curva ascendente en estos partidos que quedan, y ahí se va a demostrar para qué estamos en este torneo.



En la calle se dicen muchas cosas: que el equipo está roto, que no hay unión, que no anda bien por circunstancias ajenas al fútbol. ¿Qué les puede decir el capitán del Cali a sus hinchas en ese sentido?

La constancia y el amor por el trabajo no los puede cambiar uno por las circunstancias que esté atravesando el equipo. Este momento, por el contrario, debe hacernos más fuertes mental y físicamente para lo que viene. Lo que viene será más duro de lo que estamos viviendo en este momento. Somos un equipo que juega bien a la pelota, nos estamos encontrando nuevamente con eso y al final de todo lo más importante es el camino que construyamos en adelante, porque debe ser el de la resiliencia, la madurez, la unión de grupo. Cada uno debe poner lo mejor al servicio del equipo. Lo sabemos los capitanes, lo saben los jóvenes. El cuerpo técnico es consciente de eso y se lo hemos venido transmitiendo, así que esa es la meta, el camino que debemos construir hinchas y equipo. Nos han golpeado algunas cosas extrafutbolísticas que pueden pasar. Somos un equipo que juega bien y siempre nos van a estar mirando por todos lados. Creo que eso hace parte del juego también.



Por cuenta de la sanción, usted no pudo estar contra América en el clásico, ni estará contra Bucaramanga el miércoles. ¿Cómo se vive desde afuera no poder competir cuando el equipo lo necesita?

La gente sabe que amo mi trabajo, amo el fútbol, vivo de él. Mis compañeros lo saben: cuando no juego, lo sufro mucho, porque siempre quiero aportar para el equipo. Pero bueno, hay otros elementos dentro del equipo que también deben y pueden asumir ese rol, ya lo han hecho y lo seguirán haciendo. Somos un equipo y por eso debemos estar todos muy bien preparados y aportar al máximo para que todo pueda fluir de la mejor manera y podamos conseguir los resultados.



¿Lo sorprendió la sanción de la Dimayor?

Sí, la verdad que fue una lástima. Siempre quiero jugar, estar en el equipo, que la gente vea el trabajo que uno hace durante toda la semana con el ‘profe’, con los compañeros y lastimosamente no he podido estar, y más en un clásico, donde la ciudad siente mucho este partido. Son decisiones que acepto, pero no comparto. Sufro al no estar dentro de la cancha. No disfruto estar en una tribuna porque lo mío es trabajar durante la semana para disfrutar en los partidos de lo que más amo y rendir para el equipo.



¿Hay algo en contra del Cali, en contra de Teófilo? ¿Cómo lo analiza?

Se ve la mala intención. Pero bueno, solo Dios puede juzgar a las personas, yo no soy nadie. Así que contra todo tenemos que jugar y ponerle alegría a esto. Mis compañeros lo están haciendo muy bien, no se han dado los resultados, pero el fútbol da revancha, y con trabajo, unión de equipo y fortaleza, todo sale bien en la vida y en el fútbol. El fútbol te premia cuando haces las cosas bien, te premia a ti y premia al equipo.



Se fueron seis de los jugadores titulares del equipo campeón. ¿Siente que hay otro equipo y que no juega igual a la pelota?

Es el mismo equipo con otros elementos, técnica y tácticamente. Los que se fueron son grandes jugadores que le aportaron mucho al equipo y fueron detrás de sus sueños. Eso es muy importante para un equipo grande como el Cali, que saca jugadores a flote y con nivel internacional. Siempre va a ser así. De los equipos grandes siempre se llevarán jugadores buenos. Y todo eso se lo debe el Deportivo Cali al entrenador, que es un hombre muy capaz, que cuenta con el respaldo de todos los jugadores, de los capitanes, que ha construido algo muy importante dentro del equipo, que por ahí la gente no sabe, que es difícil de explicarlo. El Cali tiene un gran entrenador que cuenta con nuestro respaldo y vamos a darlo todo para que él también pueda disfrutar los resultados.



¿Le sorprendió ver esa imagen de los jugadores respaldando de pie a Rafael Dudamel en la rueda de prensa después del clásico?

No tenía ni idea de que eso iba a suceder. Fui al camerino a saludar a los compañeros antes del partido. Después vi la imagen de la rueda de prensa y la verdad fue que lo interpreté como un acto de caridad muy bonito para el ‘profe’. Un acto que muy pocos jugadores hacen en un equipo, y felicito a todos los compañeros que estuvieron ahí. Yo no pude estar por la expulsión y era difícil estar allí. Pero es una muestra de altura, de sinceridad, de respeto y del cariño que le tenemos al ‘profe’. No se han dado los resultados, pero esto es fútbol y todo puede cambiar para bien en cualquier momento. Tenemos un gran entrenador, un gran plantel, y disfrutamos jugar en esta liga y por fuera, porque vamos a representar a Colombia en la Copa Libertadores y eso nos llena de orgullo.



La Libertadores es un reto mayor. Podría pasar que lleguen a ese torneo jugándose a la par la clasificación en la Liga…

La Copa es el galardón que todo el mundo quiere, la fiesta donde todos quieren estar bien vestidos, y nosotros vamos a estar ahí asumiendo ese reto con mucha responsabilidad, pero disfrutándolo, porque si no lo disfrutas, es como si no estuvieras compitiendo. Después, el ritmo de los partidos y la competencia te dirán hasta dónde puedes llegar.



¿Por lo que interpreto, lo peor que le podría pasar al Cali en este momento, a pesar de los resultados, es perder al técnico?

No lo he pensado siquiera, no lo vislumbro, ni creo que se vaya a dar por el estado en que se encuentra el grupo. En la tabla estamos abajo, pero somos el equipo campeón del fútbol colombiano y el camino nos irá mostrando lo fuertes que somos como equipo.



Hay una foto que muestra a Teófilo y a Dudamel posando con dos trofeos que los distinguen como el mejor jugador y el mejor entrenador, respectivamente, de la Liga pasada. ¿Cómo hacer coincidir de nuevo esos talentos?

‘Rafa’ es un entrenador muy capacitado, que trabaja bien el día a día. Nadie lo conoce en ese escenario, ni se lo podemos mostrar a todo el mundo, porque los grandes entrenadores no muestran su manera de trabajar. A la final, el trabajo se demuestra en la cancha, jugando bien al fútbol y siendo campeón, y estando en las competencias internacionales. Con una nómina corta y joven, el año pasado fuimos el mejor equipo del fútbol colombiano, demostrando nuestra humildad, la fe que tenemos y de lo cual el hincha del Cali se tiene que sentir orgulloso.



El campeón está vivo…

El campeón está vivo y sacando la cabeza de a poco.

Datos

Deportivo Cali ocupa la casilla 18 de la Liga colombiana con 7 puntos, luego de 10 partidos jugados.



Está a 8 puntos del octavo —donde cierra el grupo de equipos parcialmente clasificados para las finales—, que es el América.

Su próximo rival, en la fecha 11, será Atlético Bucaramanga, que ocupa el puesto 13 con 12 unidades.



Bucaramanga es entrenado por Armando el ‘Piripi’ Osma, uno de los reconocidos jugadores que tuvo en Deportivo Cali en los años 80.

El juego en Bucaramanga será a las 6:05 de la tarde.