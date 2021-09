¡Un punto que poco ayuda! Deportivo Cali igualó en la casa del Deportes Tolima

Deportivo Cali sumó un punto este domingo en su visita al Murillo Toro, luego de empatar 1-1 con el Deportes Tolima por la fecha 10 de la Liga colombiana.



El duelo fue bastante accidentado, con lesionados, muchas fricciones y dos jugadores expulsados - uno por cada bando -, lo que le quitó brillo a un encuentro en el que los verdiblancos estaban urgidos de los tres puntos.



Con la igualdad el Deportivo Cali se mantiene peligrosamente en los puestos de abajo de la tabla, con apenas 10 unidades, alejándose de la zona de clasificación en un momento en que muchos equipos no bajan la guardia.



El primer tiempo salió muy fraccionado, con muchas lesiones, choques y poco fútbol.



A los 32 minutos el Tolima tuvo que hacer dos cambios obligados por golpes que sufrieron Jeison Angulo y Juan Caicedo.



Con el juego demasiado cortado, sobretodo en la mitad del campo, era lógico que no se presentarán opciones claras de gol, salvo algunas aproximaciones importantes.



A los 33 minutos Yohandry Orozco remató desde media distancia, y el arquero Guillermo de Amores controló el balón. Y un minuto después respondió el Cali con un zurdazo de Gastón Rodríguez, y el balón pasó muy cerca de uno de los verticales.



En el segundo tiempo también hubo roces, lo que originó dos expulsiones, la de Álvaro Montero, arquero del Tolima, y de Jorge Marsiglia, por agresión.



A los cinco minutos del periodo complementario el local por poco abre el marcador con un violento remate desde fuera del área de Sergio Mosquera que el arquero Guillermo de Amores tuvo que desviar.



A los 51 el que salvó fue Álvaro Montero, portero del Tolima, después de un zurdazo de Daniel Luna.



El local alcanzó el 1-0 dos minutos después con un remate de Daniel Moreno que entró por el segundo palo. Después vinieron las expulsiones y el empate del Deportivo Cali a los 61 con un cabezazo perfecto de Carlos Robles, luego de un tiro de esquina.



El partido en los minutos finales se hizo de ida y vuelta, teniendo el Tolima una clara opción a los 81 con Cristian Trujillo, quien lo perdió solo en el segundo palo.



Luego Franco Torres, del Cali, por poco anota de tiro libre. El 1-1 no se alteró, resultado que poco le ayuda al Cali en su intención de recuperar terreno en la tabla.

La síntesis

Estadio: Manuel Murillo Toro

Árbitro: Wánder Mosquera.



Formaciones

Tolima: Álvaro Montero, Harold Gómez, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Jeison Angulo, Cristian Trujillo, Juan Ríos, Yohandry Orozco, Anderson Plata, Junior Hernández y Juan Caicedo.

Cambios: Moreno por Angulo (22), Ramírez por Caicedo (32), Cuesta por Orozco y Miranda por Moreno (70).

Exp.: Montero (67).

DT: Hernán Torres



Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Juan Franco, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade, Carlos Robles, Andrés Colorado, Kevin Velasco, Jhon Vásquez, Gastón Rodríguez y Teófilo Gutiérrez.

Cambios: Luna por G. Rodríguez (45), Ángelo y F. Torres por Teo y Vásquez (76),Valencia por Velasco (83).

Exp.: Marsiglia (67).

DT: Rafael Dudamel

Goles: 1-0: Moreno (53). 1-1: Robles (61)