Hárold Preciado le cumplió al Deportivo Cali. Sus 13 goles confirmaron sus promesas en su regreso al equipo ‘azucarero’. El delantero verdiblanco hoy celebra ser el goleador del torneo y el responsable de la alegría de que una ciudad celebre.



No fue fácil para él. Se tuvo que poner el overol muchas veces y tardó en encontrar ‘la chispa’ goleadora. Sin embargo, se le prendió la mecha como dicen por ahí y en la noche de ayer celebró el volver a ser campeón con el equipo de sus amores.



Los goles para el título

Fue uno de los dos únicos partidos que perdió el Cali en casa. En la tercera jornada contra Atlético Bucaramanga el ‘azucarero’ cayó 2-1. Preciado volvió a marcar con el Deportivo Cali luego de 5 años en este encuentro desde el punto penal.



Estando otra vez en casa, Hárold marcó su segundo gol para el empate a última hora frente a Millonarios por la jornada número 5 de la liga. El encuentro terminó 2-2 ante los ‘embajadores.



Preciado estuvo un tiempo fuera de las canchas por una lesión de tobillo. Se recuperó y estaba un poco ‘arisco’ con el gol. Pero llegaría el clásico contra el América en el Pascual por la fecha 14. Hubo un penal a favor del Cali y ‘Teo’ tomó el balón y se lo cedió a Preciado. El goleador marcó en el minuto 82’ y el encuentro terminó 1-1.



Tan solo una fecha después el Cali tuvo un partido muy importante de visitante contra Águilas Doradas. Eran tres puntos de oro. Preciado apareció para empatar el encuentro, ya que el ‘verdiblanco’ perdía 1-0. Con una jugada extraordinaria de Menosse, el zaguero le dio un pase al centro, Preciado la punteó y el balón se fue al fondo de la red. Los ‘azucareros’ ganaron este partido 2-1.



En la jornada 17 fue la goleada del semestre para los ‘verdiblancos’. Deportivo Cali ganó 5-0 en condición de visitante y aseguraba un poco más su clasificación. No hay mucho que decir. Preciado cerró la noche mágica cuando marcó el quinto gol al minuto 83’.



Preciado imparable

Llegaron los cuadrangulares y fue el momento en el que Preciado decidió vestirse de héroe.



En el primer partido contra Deportivo Pereira, Hárold marcó el segundo gol del Cali al 84’. Los ‘azucareros’ ganaron 2-1 en casa y aseguraron sus tres primeros puntos.



En una prueba difícil contra Junior, Cali visitó al ‘tiburón’ por la segunda jornada de los cuadrangulares. Preciado marcó el primer gol del encuentro en el minuto 60’. Cali no consiguió la victoria y regresó de Barranquilla con un 2-2.



Ante Nacional en Palmaseca era un partido que el ‘verdolaga’ necesitaba ganar. Sin embargo, Hárold hizo respetar su casa y marcó el primer gol de la noche al minuto 9’ de penal. Cali ganó 3-1 y puso a Nacional contra las cuerdas.



En Medellín se sabía que era un partido duro por la plaza. Pero Preciado sacó las garras y anotó su único doblete del semestre. En el minuto 9’ marcó el primero de cabeza en un tiro de esquina. Luego, en el 27’, otra vez de penal, hizo el segundo de la noche. El partido quedó 2-1 ganando el Cali y eliminando a Nacional en su casa.



Contra Junior había la tarea de asegurar la final. Se necesitaba de solo un empate, pero Preciado decidió que no iba a ser así. En el minuto 26, Hárold anotó el primero de penal. Cali ganó 2-0 y aseguró su cupo a la final.



Por último, en la final en casa fue que alcanzó a Fernando Uribe en los goles. Al minuto 42, después de una serie de rebotes, Preciado anotó el primer gol del encuentro. El partido quedó 1-1, pero Cali consiguió el título en Ibagué gracias a todos estos goles marcados por su artillero del torneo.



Datos



Hárold Preciado ha jugado un total de 117 partidos con el Deportivo Cali.



Preciado en toda su carrera en el fútbol colombiano, suma 52 goles con los azucareros.



La víctima favorita del tumaqueño es Atlético Nacional, al cual le ha marcado 6 goles en total.



El minuto promedio favorito de Preciado en anotar este semestre fue en el 82’.



Esta fue su mejor racha como profesional al anotar en 6 partidos de seguidos.



La mayoría de los goles, Preciado los hizo con su pierna derecha, siendo 9 en total.