¡Triunfazo azucarero! Deportivo Cali ganó en Envigado y se acercó al grupo de los ocho

Deportivo Cali consiguió este sábado un triunfo clave al derrotar 1-2 a Envigado como visitante en el Polideportivo Sur y se metió en la pelea por la clasificación al grupo de los ocho que disputarán el campeonato.



Los goles azucareros fueron obra de Kevin Velasco y José Caldera.



Los primeros 45 minutos fueron de mucha velocidad por parte de ambos equipos. El Cali lo intentó por los costados, a veces con Kevin Velasco, otras con Jhon Vásquez, mientras que Envigado se valía de las transiciones rápidas para llegar al arco contrario.



Los azucareros se arrimaban con decisión, pero no finalizaban bien la última jugada. Y en el minuto 15 vino una acción infortunada para el Cali. Teófilo Gutiérrez bajó a recoger un balón para sacar al equipo, pero se lo devolvió al arquero Guillermo de Amores, quien no pudo controlar la pelota. Autogol de ‘Teo’.



Trató de reponerse anímicamente el equipo verde y se fue al ataque, pero faltaba redondear la jugada. En los últimos cinco minutos pudo empatar el partido. Primero con un tiro libre de Hárold Preciado, luego con un disparo de Vásquez y finalmente con otro remate de este mismo jugador, que salvó casi en la raya el arquero Santiago Londoño.



En la etapa complementaria, Preciado se quedó en el camerino por lesión y le dio lugar a Ángelo Rodríguez. Y cuando apenas se reanudaba el juego, vino el empate del Cali. Velasco recibió un balón, se perfiló de izquierda y mandó a guardar la pelota ante la impotencia del arquero Londoño (48’). Golazo.



Fue notable la reacción de los azucareros, que salieron del camerino con ímpetu, claridad y efectividad.



Ese gol de Velasco —uno de los hombres más destacados de la cancha— le dio más impulso al Cali, que se volcó sobre el arco del Envigado en busca de la victoria, pues solo ese resultado le permitía meterse en la pelea para clasificar al grupo de los ocho equipos que disputarán el campeonato.



Además de Ángelo, el técnico Dudamel envió al terreno a Duván Mina por Vásquez y a Carlos Robles por Valencia, y los cambios le surtieron efecto al conjunto verdiblanco, que cada vez pisaba con mayor peligro los predios del local.



Teófilo pudo desequilibrar el resultado con un balón largo, pero el arquero Londoño le tocó la pelota y evitó que cayera su valla.

Cali insistía con el propio ‘Teo’ y con Velasco, hasta que llegó ese anhelado gol que significó la victoria.



Fue una jugada de peligro en el minuto 78, pero algo confusa. No pudo evacuar Envigado la pelota de sus predios y en un rechazo defectuoso, el balón golpeó al defensa José Caldera y se fue al fono de la red, a pesar del esfuerzo del arquero Londoño.



Con este triunfo en el Polideportivo Sur de Envigado, el Cali llega a 16 puntos en la tabla de posiciones y se mete en la pelea para clasificar al grupo de los ocho.



El próximo sábado, por la Liga, recibirá en su patio a Equidad. Pero antes, el miércoles, deberá enfrentarse, también en Palmaseca, contra Atlético Nacional por la ida de las semifinales de la Copa Colombia.



El triunfo es un envió anímico para un Cali que se recupera con Dudamel.

Ficha técnica

Estadio: Polideportivo Sur

Árbitro: Edilson Ariza

Formaciones



Envigado: Santiago Londoño, Danuel Londoño, Juan Camilo Suárez, Jonathan Lopera, Yefferson Rodallega, Diego Moreno, Iván Rojas, José Hernández, Yaser Asprilla, Jader Maza y Steven Rodríguez.

Cambios: Gómez y Zapata por Rodríguez y Rojas (63), Jiménez por Rodallega (86).

DT: Alberto Suárez



Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Juan Franco, Hernán Menosse, José Caldera, Darwin Andrade, Andrés Colorado, Jojhan Valencia, John Vásquez, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco y Hárold Preciado.

Cambios: A. Rodríguez por Preciado (45’), Robles y Mina por Valencia y Vásquez (64), Torres por Velasco (82), Angulo por Teófilo (85).

DT: Rafael Dudamel



Goles: 1-0: Teófilo (15, autogol); 1-1: Velasco (48). 1-2: Caldera (72).