¡Triste salida!: Máyer Candelo se va por la puerta de atrás del Deportivo Cali

Lo que comenzó como una gran ilusión, la llegada de Máyer Candelo a un Deportivo Cali que venía en picada, terminó muy mal, con el equipo en el sótano de la tabla, y con directivos, cuerpo técnico y jugadores amedrentados por hinchas durante el partido del jueves en Tuluá.



Candelo asumió el pasado mes de julio en un equipo que venía muy mal desde el primer semestre con Rafael Dudamel, después de haber sido campeón en diciembre del 2021, pero los resultados no acompañaron al exvolante del Deportivo Cali y eso hizo que la afición, desde varias fechas atrás, pidiera su salida.



Siete derrotas, cinco empates y apenas una victoria, con 28 goles recibidos y únicamente siete anotados, fueron los números que hicieron insostenible la presencia de Candelo en el banco azucarero.



“Fue una decisión que debimos haber tomado hace mucho tiempo, pero eso no depende solo de mi, sino de los demás miembros del Comité”, le dijo a El País uno de los directivos del Deportivo Cali, que se mostró claramente partidario de la salida del técnico desde hace varias semanas.



Y es que en varias ocasiones Candelo estuvo con un pie fuera del Deportivo Cali, pero en el momento de la decisión final los directivos cambiaban lo acordado, esperanzados en alguna reacción del equipo.



Después de analizar con cabeza fría la situación, la dirigencia verdiblanca tomó una decisión el miércoles en la noche, y la oficializó ayer a través de un comunicado.



El equipo agradeció a Candelo “y a su cuerpo técnico el compromiso, dedicación y profesionalismo en cada una de sus acciones, y les auguramos los mayores éxitos en sus futuros proyectos”.



En el mismo comunicado el Comité Ejecutivo asegura que Sergio 'Checho' Angulo se hará cargo del equipo, de manera interina.



La gota que rebosó la copa

Aunque las agresiones físicas y verbales de la que fueron objetivo jugadores y cuerpo técnico en Tuluá podrían ser consideradas como el detonante para la salida de Candelo, también hubo otras situaciones que agravaron la situación futbolística del equipo verdiblanco.



La confrontación con Teófilo Gutiérrez, el máximo referente del equipo; el planteo de algunos partidos, como ante Nacional en Medellín al salir con tres defensas, y el aferrarse a su puesto pese a los malos resultados, provocaron un claro distanciamiento entre Candelo y la hinchada, lo que hizo difícil la comunicación en cada juego.



“Ante Nacional, se equivocó claramante; en otras palabras, irrespetó a Nacional al jugarle con tres defensas y meter mucho jugador ofensivo. Nosotros sabíamos que ellos no venían bien, pero ese equipo es peligroso en cualquier momento y nosotros dimos 'papaya' con ese esquema”, le contó a El País uno de los directivos que prefirió la omisión de su nombre.



Lo que viene

Lo principal, elegir cuidadosamente el sustituto para no caer nuevamente en equivocaciones.



Por lo pronto el equipo lo dirigirá de manera interina Sergio 'Checho' Angulo, quien tendrá la dura tarea de levantarle el ánimo al grupo y de cambiarle el chip.



Deportivo Cali recibirá el lunes a La Equidad, un partido que desde ya abre una gran expectativa para saber si el revulsivo dio resultado, o si el equipo mantiene su camino perdedor.



Llegar al grupo de los ocho es casi una misión imposible, pero lo que sí puede hacer el plantel es sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no entrar el próximo año con problemas en la tabla del descenso.