¿Tolima o Millonarios? Llegó el día de conocer el rival del Deportivo Cali en la gran final

Este jueves en la noche se conocerá el rival del Deportivo Cali por la gran final. Embajadores y tolimenses deberán hacer respetar su casa en la última fecha de cuadrangulares.



Para este grupo se tuvo que esperar hasta la jornada final para definir quién será el otro gran finalista. Sea como sea, habrá uno que podrá repetir final este año.



Por el lado del Tolima es el equipo más opcionado para llegar a la final. Los ‘vinotintos’ se encuentran con la ventaja en la tabla.



Para depender de ellos mismos tienen que ganar o empatar en su casa ante Alianza Petrolera. Obteniendo cualquiera de estos dos resultados, automáticamente se clasifican a la final del segundo semestre del 2021.



En caso de que pierdan en casa ante Alianza, deben de contar con que Millonarios no le gane al América, o al menos que no lo haga por más de 3 goles.



Uno de los jugadores destacados del Deportes Tolima, Daniel Cataño habló a lo referente que se viene para esta noche.



“Es un compromiso de todos, queremos redondear lo bueno que hemos hecho y terminar con los 3 puntos. Todavía no hay nada asegurado y tenemos la responsabilidad de hacerlo”, dijo Cataño muy comprometido con el objetivo.



En los enfrentamientos entre pijaos y petroleros, los orientados por Hernán Torres tienen supremacía.



Se han enfrentado en primera categoría en 19 ocasiones. Los ‘vinotintos’ ante los ‘petroleros’ tiene 11 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Tolima le ha marcado 34 goles y ha recibido 23 antes ellos.

Millonarios no pierde la fe

Millonarios ha dejado en claro que no quiere rendirse y no tirará la toalla antes de tiempo.



Ante América quiere dejarlo todo en El Campín y poder, como se dice en el fútbol, hacer el milagro.



La esperanza azul pasa por ganar este jueves y esperar un resultado favorable en Ibagué.



Millonarios deberá ganarle al cuadro ‘escarlata’ al menos con un 3-0 para poder primero igualar al Tolima en puntos y luego superarlo en la cantidad de goles. Sin embargo, tiene que esperar a que Alianza Petrolera de la sorpresa y le gane al Tolima con una buena cantidad de goles y no dejarse marca ninguno de los ‘vinotintos’



Una de las figuras del cuadro embajador ha sido David Macalister Silva, que previo al encuentro ante América aseguró. “Primero debemos ganar, ya lo demás será por voluntad de Dios. Si sumamos los tres puntos, nos queda la satisfacción de que cumplimos. El plantel está enfocado, mentalizados y soñamos con llegar a la final. Dentro de las metas estaba ir a Copa Libertadores y es de gran satisfacción”.



Por su parte, América sin opción de nada, disputará su último partido de la temporada 2021 y será un encuentro para analizar detalles a mejorar para ya el siguiente año.



Embajadores y escarlatas por la Liga Profesional de Fútbol Colombiano se han enfrentado 250 veces. Millonarios ha ganado en 100 ocasiones, empatados 73 veces y ha perdido 77 partidos frente a los ‘escarlatas’.

Los ‘embajadores’ han anotado 364 goles y América 307.



Sin duda, será un clásico más que se vivirá en el cierre de los cuadrangulares, que estará cargado de mucha emoción.