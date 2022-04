¿Teófilo en el banco? Así jugará el Deportivo Cali ante Always Ready por Copa Libertadores

En el minuto 35 Always Ready abrió el marcador de tiro penal cobrado por Marcos Riquelme.



Juan Carlos Arce puso el 2-0 minutos después, y terminando el primer tiempo Kevin Velasco, de tiro penal, descontó para el 2-1.



Deportivo Cali definió los 11 jugadores con los que iniciará este jueves su compromiso de Copa Libertadores ante Always Ready, en La Paz.



En la formación titular no aparece Teófilo Gutiérrez, la figura del onceno verdiblanco que estará en el banco de emergentes.

👥 Esta es la formación titular del Deportivo Cali para el partido por la jornada 3 de la Copa Conmebol @Libertadores ante @ClubAlwaysReady. 🏆#VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/rDXD7lzzU3 — ⭐⭐⭐⭐⭐ Deportivo Cali ⭐⭐⭐⭐⭐ (@AsoDeporCali) April 29, 2022

Los azucareros saben que ganando este partido en el Siles Suazo de La Paz, comandarán el Grupo E de la Libertadores con 6 puntos.