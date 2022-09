"Tengo un sentimiento muy fuerte por el Deportivo Cali y no disfruto del mal ajeno": Rafael Dudamel en La Tocata

El técnico venezolano Rafael Dudamel, gestor de la décima estrella del Deportivo Cali en diciembre pasado, se refirió a la crisis de resultados que afronta el cuadro verdiblanco en el segundo semestre del año.

Dudamel se marchó de elenco 'azucarero' a mitad de año justamente por malos resultados. Al venezolano lo reemplazó en el banquillo técnico Máyer, quien también se fue por no lograr objetivos positivos.

Rafael fue el invitado especial este lunes en La Tocata de El País y habló de la actualidad del equipo que hace nueve meses lo llevó a dar una vuelta olímpica.



​"Quiero ser muy respetuoso con la sitiuación que vive el club. Estuve 10 meses en la interna, muy intensos,con la consecución del titulo, disputar la Copa Libertadores y luego me tocó vivir la otra cara de la moneda".

Dudamel profundizó sobre lo último que ha padecido el Cali en una temporada negativa.



"Me entristece mucho lo que la institución está viviendo. Todos los futbolistas que están allí saben que les guardo un cariño enorme. Espero que pueda mejorar todo, que haya un cambio de resultados y que puedan disfrutar nuevamente de sus carreras porque seguro están sufriendo", acotó Dudamel.

Al preguntarle por lo que fue la campaña de Máyer en su paso por el banco técnico del Cali, el estratega venezolano fue respetuoso en su opinión. "Hablar de un colega no ético, más cuando estuve recientemente alllí y no quiere profundizar más. Es una evaluación que no me corresponde hacerlo a mi".

El estratega confesó que a comienzos de la Liga del segundo semestre tuvo una reunión con los directivos del Cali para definir la hoja de ruta de su trabajo, pero encontraron una realidad diferente.

"Un par de semanas antes de jugar con Melgar por la Copa Suramericana, en la junta directiva me propusieron jugar con canteranos, no tenemos dinero, unos días antes me habían dicho que tocaba salir de algunos jugadores, una dinámica normal. Yo les dije que no tenía ningún problema porque a todos estos jugadores los conozco, a muchos de ellos los puse a debutar. Les dije a los directivos: yo acepto el reto, pero salgamos y contemos cuál es la realidad del club, disfrutamos mucho de lo que fue el título, pero hagamos una rueda de prensa y digamos la verdad a la gente porque ellos van a seguir ganando. Había que saber hasta dónde éramos capaz de reconstruir para volver a ganar, pero es algo que lleva su tiempo. Al ver que no había franqueza y sinceridad conmigo y con la gente, el hincha entra en esa decepción con el club".

"Tengo un sentimiento muy fuerte por el Deportivo Cali y no disfruto del mal ajeno; llegamos en septiembre de 2021, el equipo estaba en el puesto 16. Afrontamos un reto y analizamos al llegar con qué va a llegar para saber si es posible revertir la situación. Así como uno sabe cuando llega, debe saber cuando irse. Hubiéramos podido seguir de tercos sobre algo que ya viviamos en los seis meses anteriores, pero entendimos que ya nuestra influencia para el grupo no era lo mismo, por ello dimos un paso al costado", explicó Rafael.

El adiestrador venezolano apuntó a que su salida tenía una finalidad y era darle un giro a la situación deportiva del Cali, pero fue algo que no se logró.



"Quería que el equipo mejorara una vez se dio mi salida, pero hoy veo otra cosa. La idea era hacernos a un lado para que llegara otra persona, con otra frescura. Ahora el sentimiento es de tristeza por lo último que se ha vivido".

Sobre su futuro, Dudamel indicó que "el fútbol colombiano está entre las tres mejotres ligas de Suramérica. Me encantaría dirigir otra vez en Colombia, pero no puedo cerrarme a alguna otra posibilidad. Aprovecho estos días de descanso, adquiriendo información del futbol".

Rafael Dudamel se dedica por estos días a hacer analista de los partidos de la Selección Colombia que inicia un nuevo camino con el argentino Néstor Lorenzo.