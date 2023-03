¿Soluciones? Socios del Deportivo Cali hablaron sobre la situación económica del club

Se vienen días cruciales en el Deportivo Cali de cara a su futuro inmediato desde lo administrativo. El sábado 25 de marzo se realizará la asamblea de socios donde se espera que el actual Comité Ejecutivo presente soluciones a la actual crisis financiera del club.



En la antesala de lo que parece podría ser el día ‘D’ para el ‘azucarero’, Luis Fernando Lenis y Rodrigo Cobo, socios y exdirectivos del club, conversaron en La Tocata de El País para analizar la situación del equipo y plantear posibles salidas.



Como primer tema fue la necesidad de cambiar los estatutos del club que ya llevan más de 50 años y así tener la posibilidad de contar con inversionistas para solventar la crisis financiera.



“El modelo del Deportivo Cali hay que cambiarse y que el actual Comité Ejecutivo hable claro y diga si hay o no inversionistas y no ponernos a tirar mensajes que ‘me dijeron por ahí’. Este tema lo vienen dilatando y no se aguanta más”, comentó Ricardo Cobo al principio.



Luis Fernando Lenis por su parte reveló que “cuando fui directivo siempre hablábamos de que había que proponer el cambio de estatutos cuando saliéramos campeones, para aprovechar el fervor de los hinchas. Fuimos campeones en 2021 y no aprovechamos el momento sabiendo la crisis que teníamos. En vez de eso, nos volvimos locos pagando sueldos carísimos como el de ‘Teo’”.



Sobre la forma en cómo se manejó al club después del último título, Ricardo Cobo comentó: “El Cali quedó campeón, se le dio un título. Lo que pasó después será un análisis posterior que no es para hacer ahora. Lo que hoy importa es lo que se debe hacer para salir adelante desde el punto de vista económica”



Ante algunas versiones que señalan a los socios del Deportivo Cali como culpables de la mala situación, el mismo Lenis respondió diciendo que “El accionista del equipo cree que es socio del Real Madrid y que tiene valor. Ese es parte del problema y con todo respeto, pero todos nos sentimos dueños. Sin embargo, estoy seguro de que estarían en la capacidad de entregar esas acciones para salvar al club de ser necesario, entonces no son el verdadero problema”.



El respaldo a Luis Fernando Mena

Después del empate a un gol del Deportivo Cali frente al Atlético Bucaramanga el pasado sábado, se ha rumorado que posiblemente el presidente del club, Luis Fernando Mena, estaría pensando en dar un paso al costado por solicitud de su familia.



“Luis Fernando Mena no es un hombre de fútbol, pero yo sí le reconozco la valentía para haberse metido en el Deportivo Cali en esta situación y estar gestionando de la manera como lo ha venido haciendo que a mi parecer ha sido buena”, comentó Luis Fernando Lenis.



Esta supuesta renuncia del presidente del Deportivo Cali llevaría consigo la dimisión del técnico Jorge Luis Pinto, según se ha afirmado en algunos medios.



“Yo solo aspiro a que Luis Fernando Mena no vaya a decir en la asamblea del 25 de mazo lo que dijo Jorge Luis Pinto en el último partido, que no sabía qué más hacer. Hay que apoyar al presidente, al técnico, a los jugadores, a quienes hoy están trabajando honestamente y de manera profesional”, indicó Ricardo Cobo.



¿El descenso una posibilidad?

En esta temporada 2023 la tabla del promedio en el fútbol colombiano ha tomado relevancia por la cercanía del Deportivo Cali a los puestos de descenso directo. Sin embargo, ambos socios del club consideran que no hay que pensar en ese tema porque aún se está lejos de ahí.



“Para el recurso humano que hoy tiene el Deportivo Cali, el profesor Jorge Luis Pinto ha hecho bastante. El técnico ha trabajado con las uñas y sencillamente Pinto no es el que patea los penaltis que dos de ellos nos han quitado cuatro puntos”, comentó Luis Fernando Lenis.



Por su parte, Ricardo Cobo fue más fuerte al afirmar que “yo no tengo el descenso en mi mente, en mi léxico. Yo quiero ver un equipo competitivo, aguerrido, luchando por mejorar en la tabla de posiciones y buenos resultados para dárselos a la afición”.



Además, Cobo reconoció el esfuerzo que está haciendo el hincha del Deportivo Cali yendo al estadio a pesar de la complicada situación financiera: “La gente ama a su equipo, ha cumplido yendo al estadio y puso su cuota. A esa hinchada hay que responderle y tiene que hacerse desde la Asamblea”.



¿Vender los activos como solución?

Si bien es claro que el Deportivo Cali cuenta con un patrimonio estable gracias a sus dos sedes (Pance y Alex Gorayeb) y su estadio, algunos se han planteado la posibilidad de salir de alguno de ellos para así sanearse financieramente.



Sobre este tema, Ricardo Cobo comentó que “No se han salido de bienes porque me imagino que cuando lleguen los posibles inversionistas hay que mostrarle algo para volver atractivo al club”.



Por su parte, Luis Fernando Lenis mostró su descontento con el estadio de Palmaseca afirmando que: el principal problema del Deportivo Cali para mí fue recibir el estadio. El Cali en Palmaseca pudo haber enterrado 40 mil millones de pesos en parqueaderos, rampas de acceso, pero nadie hace cuenta de cuánto se ha perdido en ingreso de dinero por boletería por habernos ido del Pascual Guerrero. En el Pascual el equipo metía como mínimo 14 mil hinchas por partido y en Rozo dicen que van siete mil, pero la mayoría a los palcos”.



Por el momento, se espera que para el sábado 25 de marzo se pueda realizar la asamblea de socios del Deportivo Cali y que allí el actual Comité Ejecutivo entregue diferentes opciones para discutir y así encontrar una solución a la crisis financiera del club.



