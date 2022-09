Sin 'Teo' ni Burdisso: Deportivo Cali definió convocados para enfrentar a Pasto esta noche

Deportivo Cali se pone al corriente en el calendario esta noche cuando enfrente al Deportivo Pasto, por le compromiso aplazado por la fecha 7 de la Liga colombiana.



Una semana muy agitada para el verdiblanco. Los malos resultados ya vienen acompañados del inconformismo por parte de los hinchas, que ya están exigiendo renuncias por el bajo rendimiento del club.



A pesar de esto, el lunes pasado el presidente del Cali, Luis Fernando Mena, le dio un espaldarazo al técnico Máyer Candelo. Un voto de confianza para su gestión como estratega 'azucarero'.



Situación que obliga a Candelo a buscar un buen resultado hoy frente al Pasto, para defender el respaldo brindado por el Comité Ejectuvo.



Sin embargo, hay un aspecto que debe solucionar Máyer y es recomponer el camerino del Deportivo Cali. Su distanciamiento con el delantero Teófilo Gutiérrez fue uno de los temas que tocó el presidente Mena en la rueda de prensa.



“Aquí no hay niños, esto no es un jardín infantil, Teófilo y Candelo tendrán que respetarse mutuamente”, comentó el dirigente 'azucarero' a los medios de comunicación.



Pero parece que el problema está lejos de solucionarse, pues esta mañana el Deportivo Cali confirmó su nómina de convocados para enfrentar al Pasto y por ningún lado apareció el nombre de Teófilo Gutiérrez.



Cabe recordar que 'Teo' viene de pagar doble fecha de suspensión por expulsión ni tampoco se ha reportado alguna situación médica, por lo que su no convocatoria es una decisión exclusiva del entrenador.



Tampoco en la lista de concentrados aparece el defensor argentino Guillermo Burdisso.

Lista de concentrados del Deportivo Cali para enfrentar al Pasto esta noche, por el juego aplazado de la fecha 7 de la Liga colombiana. pic.twitter.com/aFIzFrsrn4 — Alejandro Russi (@alejorussi12) September 14, 2022