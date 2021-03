Juan Carlos Pamo

¡Sigue sin ganar! Deportivo Cali igualó con Once Caldas y suma cuatro empates consecutivos

Un nuevo empate sumó Deportivo Cali al igualar este sábado en la noche sin anotaciones con Once Caldas en Manizales.



Los verdiblancos acumulan cuatro empates de forma consecutiva y aunque se mantiene al tope de la tabla con 23 unidades, podrían perder el liderato del rentado nacional.



Los primeros minutos del cotejo presentaron un juego de ida y vuelta con aproximaciones para los dos conjuntos.



En el minuto 12 se registró la primera opción de gol para el elenco caleño. Andrés Arroyo habilita a Ángelo Rodríguez, se voltea dentro del área y su remate se rechazado con las extremidades inferiores por el guardameta del Caldas.



Un minuto más tarde nuevamente fue la visita que se acercó con riesgo. Un remate de tiro libre ejecutado por Harold Gómez comprometió la seguridad del arquero Ortiz y al final la despejó al tiro de esquina.



La recta final de la parte inicial cambió a favor de los intereses de la escuadra de Eduardo Lara.



En dos ocasiones, al 36’ y al 43’, los albos llegaron con peligro a través de remates de González y Viáfara, pero el arquero Humberto Acevedo salvó la cabaña del Cali para mantener el cero en su valla.



El segundo tiempo no cambió mucho el decorado del cotejo. Caldas fue el equipo que tuvo la intención de ir al arco contrario.



Varios remates de media distancia de los atacantes del Once convirtieron como figura excluyente al arquero Acevedo, quien reemplazó con todos los honores al uruguayo Guillermo de Amores, ausente por expulsión.



Deportivo Cali alistará ahora el clásico vallecaucano ante América, duelo a realizarse el próximo jueves en Palmaseca.



La fecha 11 continuará este domingo con los duelos: América-Pereira; Jaguares-Patriotas y Chicó-Tolima.

La síntesis

Estadio: Palogrande.

Árbitro: Steven Camargo.



Formaciones:

Caldas: G. Ortiz, Y. González, D. Valencia, P. Valoyes, D. Viáfara, R. Mejía, A. García, H. Otálvaro, M. Carreazo, F. Burbano y D. Lemos.

D.T: Eduardo Lara.



Deportivo Cali: H. Acevedo, H. Gómez, H. Menosse, J. Arias, D. Andrade, J. Valencia, C. Robles, A. Colorado, K. Velasco, A. Arroyo y Á. Rodríguez.

D.T.: Alfredo Arias