Deportivo Cali se quiere despedir de la temporada 2022 con un triunfo ante Patriotas

Deportivo Cali recibe esta tarde (6:05 p.m) a Patriotas por la fecha 20 del todos contra todos del segundo semestre de la Liga de 2022. Los ‘Azucareros’ necesitan cerrar su año con una victoria.



El técnico Jorge Luis Pinto asumirá su quinto encuentro al mando del verdiblanco. Su equipo viene de perder contra Santa Fe en Bogotá.



Cerrar con un triunfo en casa será importante para la moral en el plantel.

“Quiero que el Cali termine de una buena manera. Triunfando, eso es lo que necesitamos. La afición se merece una victoria y en eso es lo que estamos trabajando”, comentó Jorge Luis Pinto.



El DT mundialista solo ha sumado una victoria desde su llegada al equipo. Es claro que el objetivo es pensar en el 2023 para salir de la crisis deportiva que dejó el 2022. Hasta el momento, todavía no se sabe sobre los jugadores que va a contar para el siguiente año



“Este partido contra Patriotas seguiremos viendo los jugadores para poder construir el equipo competitivo del 2023. Hemos estado trabajando y estamos en buena forma. Tenemos que mejorar demasiado en la definición y eso es en lo que he estado mejorando”, dijo Pinto.



Deportivo Cali es penúltimo de la tabla y solo le queda ante Patriotas sumar de a tres para alejarse de la idea del descenso. Sin embargo, Pinto se refirió sobre la definición de la Liga para los cuadrangulares finales.



“Me parece que ese tipo de situaciones le brinda mucho atractivo al campeonato. Son casi que 12 equipos los que están peleado por entrar y es algo muy lindo. Lo único malo de eso es no poder estar dentro. Vamos a trabajar para el próximo año estar peleando los ocho”.

La jornada 20 de la Liga

América de Cali viaja este sábado para enfrentar al Unión Magdalena en busca de hacer la hazaña y poder alcanzar la clasificación a los cuadrangulares. Con un triunfo los ‘Diablos rojos’ aseguran su entrada a la fiesta de los ocho.



Deportivo Cali vs. Patriotas y Envigado vs. Tolima serán los únicos dos partidos que se jugarán este sábado.



Este domingo se jugarán ochos partidos al simultaneo para definir los ochos clasificados. Hasta el momento. Águilas Doradas es el primer clasificado de los cuadrangulares. Millonarios, con 29 puntos, es el octavo y es perseguido por 5 equipos.