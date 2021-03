¡Se le acaban los créditos! Deportivo Cali no puede ceder más terreno en la Liga colombiana

Juan Carlos Pamo

Ocho partidos sin ganar y cinco sin marcar un solo gol, incluido un juego por la Copa Suramericana. Las cifras del Deportivo Cali hoy no pueden ser más preocupantes.



Al equipo que hasta hace poco fuera el líder absoluto de la Liga, y de manera holgada, ya se le están acabando los créditos. Ahora es sexto en la tabla de posiciones con 24 puntos.



Aunque los ‘azucareros’ siguen con vida a falta de cinco fechas para terminar el ‘todos contra todos’, preocupa el futuro del cuadro que dirige el técnico Alfredo Arias, pues ha quedado ubicado en zona de riesgo y solo le restan cuatro partidos, ya que no ha tenido su jornada de descanso.



Desde el 2007, el Cali no hilaba siete partidos sin ganar por el torneo y 8 en todas las competiciones.



El jueves pasado, el elenco ‘azucarero’ encajó su segunda derrota de esta Liga —ya había perdido el clásico con América— al caer en el patio del Bucaramanga 1-0.



La película fue la misma de cada partido. El conjunto verdiblanco fue el dominador del juego, generó muchas opciones de gol, pero no concretó ninguna.



“El gol nos está faltando cada partido y uno trata de corregirlo, pero no sucede, los números no mienten. Hace muchos partidos no anotamos”, decía el técnico Arias al finalizar el juego contra Bucaramanga en el estadio Alfonso López.



Jorge Arias, defensa que salió lesionado, compareció también en la rueda de prensa: “Hicimos un gran partido, pero faltó efectividad, eso es lo que nos ha costado cuando enfrentamos a los rivales, estamos en ese momento en que la pelota no entra.



En los 15 partidos que ha jugado esta temporada el Cali —14 por Liga y uno por Copa Suramericana—, tan solo ha marcado 11 goles, menos de un tanto por juego.



Sus máximos anotadores son Arias, quien es defensa, y Marco Pérez, cada uno con dos tantos. Mientras que Ángelo Rodríguez, quien llegó la temporada del 2020 como esperanza de gol, apenas ha visitado la red contraria seis veces en todo su historial verde.



Como fórmula de gol fue contratado recientemente el delantero uruguayo Gastón Rodríguez, quien apenas se está acoplando al equipo y ha estado en tres partidos, ninguno de ellos completo.



Marino Millán, periodista que cubre los partidos del Cali, afirma que este campeonato es muy generoso, pues el conjunto verdiblanco sigue entre los ocho parcialmente clasificados, a pesar de que desde hace siete juegos no ve la victoria por Liga.



“Cali tiene la pelota, pero no define en la última jugada. Gastón Rodríguez es un jugador interesante y el palo le negó el gol. El arquero Chaverra, de Bucaramanga, lo atajó todo. Definitivamente, el equipo de Arias tiene el arco contrario cerrado, clausurado por completo”, argumenta Millán.

Lo que viene

El equipo verdiblanco no podrá darse el lujo de perder puntos en los cuatro partidos que le restan.



Este lunes recibirá por la fecha 15 al Deportivo Pasto, 12 en la tabla con 19 puntos y con aspiraciones de meterse al grupo de los ocho, tras derrotar en la fecha pasada 1-0 a Patriotas.



Luego, los ‘azucareros’ visitarán a Equidad, segundo del torneo con 26 unidades.



Cali descansará en la fecha 17 y posteriormente será anfitrión del Atlético Nacional, hoy líder del campeonato.



Y cerrará su participación el conjunto verdiblanco en el torneo clasificatorio visitando el feudo de Millonarios, octavo de la Liga.



Para tener en cuenta

Deportivo Cali no ha podido consolidar una nómina titular a lo largo del torneo.



La defensa ha sido quizás la de mayor constancia en cuanto a nombres, excepto cuando el lateral derecho Juan Camilo Angulo ha estado lesionado o expulsado.



Andrés Colorado no estuvo en los primeros juegos, porque no había podido regresar al equipo, pero ya se afianza como titular al lado de Jhojan Valencia.



Pero los acompañantes de ellos han variado entre Luna, Tolosa, Velasco y Arroyo. Adelante, Ángelo ha sido el de más partidos.

Datos verdes

El próximo partido del Deportivo Cali será en su casa frente a Deportivo Pasto, a partir de las 8:00 p.m.



Para ese juego estaría en duda el defensa central Jorge Arias, quien tuvo que abandonar por lesión el terreno en el partido del jueves pasado contra Bucaramanga en el estadio Alfonso López.



Gastón Rodríguez volvió a tener minutos y el uruguayo demostró buen juego asociativo y remate. Un palo le negó su primer gol con el Cali.