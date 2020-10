Alejandro Cabra Hernandez

El técnico del Deportivo Cali, Alfredo Arias, se mostró muy disgustado por el uso del VAR en el juego de visita ante el Medellín, que el conjunto azucarero terminó ganando por 3-2.



"A mí ya me preocupa la diferencia de criterios en el uso del VAR y esoo que soy uno de los primeros que he defendido que tiene que haber una herramienta, pero está siendo mal utilizada", dijo el estratega uruguayo.



Según Arias, no era penal la jugada que le termina dando el 3-2 al 'poderoso' por una supuesta falta de Hernán Menosse sobre Javier Reina.



"Además hay una mano que no nos pitan, en una jugada que acabo de ver. Así llevan a un equipo de estar dominando un partido, a mandarlo al vestuario nervioso y al otro equipo lo agranda. Era penal sobre Jhon (Vásquez) y no lo pitan, luego dejan jugar hasta el rebote y pasamos de poder estar 4-0 a irnos 3-1", señaló el timonel verde.



Sobre cómo afrontará el equipo el juego ante Millonarios del próximo miércoles, dijo que "el equipo lleva 18 partidos jugando con la misma actitud y no va a cambiar. Igual, creo que este equipo puede dar más futbolísticamente. Hoy quería hacer cambios pero por el resultado no pude".



Al final, se despachó con otro recado al arbitraje. "El rival juega, los árbitros juegan. A veces las decisiones de los árbitros son equivocadas. Estábamos muy bien y entramos al vestuario alterados".