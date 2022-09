¿Sanciones para el Cali?: esto dijo Fernando Jaramillo sobre lo que podría pasar

Luego de los hechos ocurridos en la tarde del miércoles en la cancha del estadio Doce de Octubre, donde hinchas del Deportivo Cali invadieron el terreno de juego , el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, se pronunció al respecto.



"Rechazamos esto con toda la vehemencia. Estos hechos no solo dañan al Cali sino al fútbol en general. Esto estaba superado y desafortunadamente vemos que regresar esta invasión al campo y esta protesta que no podemos permitir y vamos a tomar todas las medidas para sancionar a los responsables y esperamos que las autoridades también identifiquen a los responsables”, dijo el Presidente Jaramillo a Semana Tv.



Sobre las razones por las cuales no se jugó el compromiso a puerta cerrada, sabiendo la situación del Deportivo Cali, esto dijo el dirigente: "El que estaba oficiando de local era el Tuluá. Nunca se solicitó el juego a puerta cerrada y esperemos que tomemos medidas que eviten que esto suceda y vamos a ir al fondo de esto”.



Fernando Jaramillo, que dejará el cargo como presidente de Dimayor el próximo 30 de noviembre, indicó las posibles sanciones por lo ocurrido: “Estamos esperando el informe arbitral y del comisionario. La situación fue contralada y hago un llamado a la calma y a vivir el fútbol en paz. Vamos a tener un reporte y esta sanción no solo para el local, sino también para el visitante”.



Por lo pronto, falta esperar la reunión de la Comisión Disicplinaria de la Dimayor y se presenten los informes pertinentes que permitan tomar las determinaciones del caso.