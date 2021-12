"Sabemos que no hemos conseguido nada": Juan Camilo Angulo previo al duelo del Cali contra Junior

Deportivo Cali se prepara para dar el golpe que necesita para llegar a la gran final. Juan Camilo Angulo, quien es uno de los capitanes del equipo 'azucarero' habló sobre los ánimos del equipo para este sábado.



"El grupo es consciente que no ha conseguido nada todavía, este sábado será el partido más difícil de este cuadrangular. Esto es fútbol, el apoyo de la gente es fundamental, pero todo depende de nosotros". Juan Camilo Angulo.



Junior tiene posibilidades de llegar a la final. Aunque es un camino difícil, es uno posible y ganarle al Deportivo Cali será una obligación para los tiburones.



"Sabemos que Junior viene a jugarse su última carta y nosotros queremos sellar la clasificación en nuestra casa, con nuestra gente, esperamos estar a la altura". Juan Camilo Angulo.



Juan Camilo Angulo tiene claro que la hinchada verdiblanca se encuentra muy ilusionada.

"Nosotros somos un equipo con el objetivo claro, mañana será una linda oportunidad, sabemos que no hemos conseguido nada. Junior se jugará una final, nosotros debemos hacer nuestro trabajo, no pensar en el rival". Juan Camilo Angulo.



Por último, el lateral derecho hizo referencia a lo que ha sido este proceso de llegar este punto con el ténico Dudamel.



"La buena energía la sentimos nosotros, el 'profe' tiene mucho conocimiento, es importante para nosotros fortalecernos más. La idea que nos ha planteado ha sido importante". Juan Camilo Angulo.