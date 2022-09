Hasta hace unos pocos días Maýer Candelo se fue del Deportivo Cali por los malos resultados y tras un episodio penoso cuando fue agredido por los hinchas durante un partido contra Cortuluá, precipitando su marcha del banquillo caleño.

Maýer llegó a mitad de año al Cali y no pudo levantar al equipo en materia de resultados. Solo ganó un partido y lo dejó en el útimo lugar de la tabla de posiciones de la Liga.

Candelo rompió el silencio y en una charla con Jaime Dinas, en el espacio Dinas Sports de Univalle, entregó unas explosivas declaraciones de lo que fue su paso por la institución verdiblanca.

"Ya han pasado varios días desde que se dio la salida. Estamos tranquilos con la cabeza en alto porque lo único que queríamos era aportar, realizar cosas bonitas en nuestra institución y desafortunadamente no está en un buen momento", comentó Candelo.

Al ser interrogado si era el momento de asumir la responsabilidad de ser el técnico del Cali, el joven entrenador aseguró que "quiero darle gracias al Deportivo Cali, a sus dirigentes, a sus hinchas por esa bonita oportunidad que me dieron por estar en la institución que amo. Infortudamente los resultados no se dieron, pero no es por experiencia sino por oportunidad que nos da la vida y sentíamos que era el momento porque Dios nos lo puso en el camino. Desafortunadamente uno se encuentra con problemas administrativos, económicos que se reflejan en lo deportivo, algo que uno no se esperaba".

Máyer fue claro al afirmar que no tuvo respaldo en su gestión por parte de algunos directivos. "En ningún momento te esperabas que no tuvieras respaldo para seguir siendo el técnico del equipo. Que no hubiera ese apoyo después de que te dieron el cargo de entrenador, era lo que no me esperaba, que se trabajara por debajo para hacerle daño a una institución y no a Maýer, yo sigo siendo el mismo. Hoy por los egos y los orgullos le están haciendo daño a la institución, los mismos que mandaron a los hinchas a que invadieran la cancha en Tuluá. El hincha de verdad ama y respeta a la institución. Deseamos que haya unión entre la junta directiva, de los que están por fuera y que la manejan por debajo para hacer daño, les pido ese favor y que puedan ayudar para dar ideas para sacar a la institución adelante. Maýer salió y los resultados negativos siguen, el problema no es de técnico".

Candelo profundizó en el tema de las fuerzas que él considera que le están haciendo mucho daño al Deportivo Cali.

"Hay de todos lados. Los llamados hinchas que no lo son y que se prestan para hacer las cosas que hicieron en Tuluá; de exdirectivos que ya no están; trabajadores del mismo club, no estoy señalando a nadie, pero es la realidad que se vive. Me tocó un equipo que yo no armé, que lo armó el técnico anterior, con el presidente anterior, nosotros le pusimos la cara y se trabajó con lo que había".

En sus declaraciones, Máyer arremetió contra una parte de la prensa deportiva de la capital vallecaucana. "A muchos periodistas también se los digo con mucho respeto, que no dañen su profesión por una moneda. Ya hoy Máyer Candelo no está y ya no van a comer de lo que le dieron por Maýer Candelo, se les va a acabar lo que recibían porque ya no es Máyer".

El elenco 'Azucarero' vive una de sus peores crisis deportiva en su historia. Con Máyer, ídolo del club, se pensó que podía darle un giro a la situación que desde el primer semestre venía de mal en peor, pero no fue positivo.

"Yo no había llegado al club y ya era resistido. Desde el primer día fue resistido y terminé siendo resistido. Mucha gente no quiso que yo fuera el entrenador. Lo que pasó con los hinchas en Tuluá fue manipulado y planificado para dañar la imagen de la institución. Deseamos que ese llamado hincha que se prestó para eso, no le hizo daño a una persona sino al club", acotó Máyer.

Candelo aclaró cómo fue su relación con Teófilo Gutiérrez, una situación de la que se habló mucho de roces y polémicas.

"Tengo que dar fe que no hubo diferencias con ningún jugador y menos con él. Me tocó corregir y exigir, eso es otra cosa distinta. Teo hizo cosas que no fueron las adecuadas, se le dijeron, se le corrigieron, se le mostraron. Él nunca tuvo diferencias conmigo, le entregué las llaves del equipo, pero su comportamiento en el campo de juego no fue el mejor y por expulsiones se quedó por fuera mucho tiempo. Hubo diferencias, pero siempre con respeto. Teo fue siempre respetuoso", explicó.

Por último, Máyer Candelo entregó detalles de cómo fue su salida del equipo. "El presidente Mena me llamó para comunicarme que por decisión de todos los dirigentes se había decidido que no continuara, algo que entendí, pero que me llenó de tristeza porque fue un proyecto que no respaldaron, un proyecto que no tuvo buenos resultados. Era un proyecto que yo no había armado. Tuve agradecimientos con el doctor Mena, otros no dieron la cara cuando fue a la sede a despedirme y dar gracias por todo. Unos se escondieron y que hicieron como si no me hubieran visto, como el señor (Eduardo) Calderón, quien fue uno de los que nunca estuvo de acuerdo en mi llegada y siempre fue quien más insistió en que me sacaran. Da tristeza porque nunca jugaron al fútbol y se les olvida que fue uno como jugador. Deseamos que Dios los bendiga y que logren lo mejor para el Deportivo Cali".