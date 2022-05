Rafael Dudamel: "Me genera satisfacción ver el fruto del trabajo acumulado"

Deportivo Cali dio un gran paso hacia los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de golear a Always Ready 3-0 y ponerse como líder del grupo E de la fase de grupos.



Los azucareros hicieron la tarea y frente al equipo boliviano sacaron su jerarquía y dominaron en los 90 minutos las acciones de juego.



Al final del compromiso, el técnico Rafael Dudamel volvió a sonreír y destacó el trabajo de su equipo en esta noche: "Esto resalta la labor del trabajo en equipo, del aprovechar oportunidades, la vida se trata de ello no. Esa continua sucesión de oportunidades hay que aprovecharlas para subsistir. Este partido era de tal manera que teníamos que ganar".



Sobre la presión que había acerca de este partido, luego de la eliminación de Liga, comentó: "Son las satisfacciones de uno como entrenador sabiendo que el trabajo acumulado en este momento ha tenido su fruto. Hemos pasado por muchas adversidades, pero este resultado de hoy es la recompensa a la persistencia del equipo".



Acerca del desempeño de Hárold Santiago Mosquera, uno de los futbolistas que más ha recibido críticas en el Deportivo Cali, dijo: "Jugadores como Santiago que a lo largo del semestre no había tenido esa posibilidad de encontrar un partido redondo en donde pudiese sentir que le aportaba al equipo y hoy lo ha hecho en un momento determinante, sencillamente porque siempre trabajó, sencillamente porque nunca dejó de creer en su de su condición, porque siempre tuvo el apoyo del equipo y a nosotros nos tocó lidiar con momentos difíciles, esa lealtad y esa transparencia, pero con respeto en todo momento, con todo tipo de conversaciones nos llevó a ir adelante y hoy me da mucha alegría poderle ver sonreír con un partido tan destacado."



Ahora, el equipo verdiblanco se alista para el juego del próximo jueves 26 de mayo frente a Boca Juniors, en Argentina, donde deberá conseguir un empate para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.