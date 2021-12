Un idilio vive el técnico venezolano Rafael Dudamel estos momentos luego de coronarse campeón con el Deportivo Cali.



El exarquero, campeón con el verdiblanco en el año 1998 siendo jugador, ahora goza de la dicha por repetir título con el equipo de sus afectos en su faceta como entrenador.



El sueño de dirigir al Deportivo Cali

Rafael Dudamel siempre fue reconocido por su carácter, personalidad y sin temor para tomar riesgos cuando fue futbolista.



Esa misma templanza la ha trasladado a su faceta como entrenador y desde que comenzó a dirigir en el 2010 siempre esperó la oportunidad de tener bajo su mando al Deportivo Cali, el equipo de sus amores.



Pues ese anhelo se cumplió el 9 de septiembre de 2021, cuando el Cali confirmó su llegada después de que el entrenador uruguayo Alfredo Arias dejara el cargo por malos resultados.



“Cuando recibí el llamado del presidente me embargó una gran emoción, de nervios, porque sentía cercana la posibilidad de poder llegar nuevamente a casa, encontrar las puertas abiertas de par en par, una sensación muy especial. He seguido siempre el andar del equipo y en esta temporada me place encontrar una nómina, un plantel de tanto talento, de tanta juventud, de tanta experiencia y jerarquía”, confesó Rafael Dudamel en su presentación como técnico ‘azucarero’.

“Desde lo más profundo de mi corazón me invade la felicidad, la emoción, porque había soñado y esperado por mucho tiempo este momento y poderlo compartir con mi esposa, mis hijos y mi familia es un sentimiento de muchísima felicidad”, manifestó el técnico venezolano demostrando su alegría por dirigir al Deportivo Cali.



Su amor por esos colores lo ha demostrado en muchas ocasiones, tanto así que llegó al club aún sabiendo su compleja situación económica.

"No estamos acá por dinero. Estamos porque queremos llevar una nómina fantástica a un nivel superior. Y estamos acá porque cuando el equipo de tus amores te llama, no le podemos decir que no", dijo Rafael Dudamel.



El cariño y respeto de la hinchada

Si hubo algo que destacó en la llegada de Rafael Dudamel al Deportivo Cali, fue el respaldo que de inmediato le brindó la hinchada ‘azucarera’.

Desde el primer momento cuando se conoció su vinculación y aún después de haber debutado con derrota, los fanáticos verdiblancos apoyaron el proceso Dudamel y fruto de ello hoy están celebrando la décima estrella conseguida contra Tolima.



“El Cali tiene algo especial en su gente, su hinchada, sus instalaciones, que te atrapan”, dijo el estratega venezolano en entrevista exclusiva para El País, el domingo pasado.



Dirigir y ganar la final del FPC

En tres meses Rafael Dudamel hizo que el Deportivo Cali saliera de la casilla 15 de la Liga a celebrar una nueva estrella.

Un sueño que se cumplió y que hoy festejan los miles de fanáticos ‘azucareros’ en Cali y Colombia.



“Me lo imaginé hace muchos años. No sabía en qué momento, pero lo soñaba. Me une un sentimiento muy grande con el club”, manifestó el técnico a El País.



“El escudo del Deportivo Cali es como mi corazón, no deja de latir nunca”, dijo Dudamel, para quien hoy ese sentimiento de alegría palpita y, como los hinchas del campeón del fútbol colombiano, no se cambia por nadie después de pasar a la historia como el DT de la décima estrella.





Datos:

Rafael Dudamel se convirtió en el séptimo entrenador en conseguir título con el Deportivo Cali.



El estratega venezolano es el cuarto técnico extranjero en ganar estrella con el ‘azucarero’. Los argentinos Francisco ‘Pancho’ Villegas, Roberto Resquín y el serbio Vladimir Popovic, son los otros foráneos que celebraron con el verde.