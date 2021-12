Rafael Dudamel: “Amo a estos jugadores, son unos campeones”

Con esas palabras y lágrimas en sus mejillas, el técnico venezolano Rafael Dudamel celebró la décima estrella del Deportivo Cali anoche, luego de que los ‘Azucareros’ derrotaran 1-2 a Deportes Tolima, en el juego de vuelta de la final de la Liga colombiana, en el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué.



“Hemos superado al campeón, porque actuamos con grandeza, teniendo siempre los pies sobre la tierra, sabiendo cuáles son nuestras limitaciones, pero con la fe, la certeza, la convicción de que somos un gran equipo para jugar al fútbol”, manifestó el timonel azucarero.



“Yo quiero, por favor, más que hablar de fútbol, decirle a toda la fanaticada del Cali gracias por hacerme sentir querido, por acogerme como un hijo más”, expresó lleno de felicidad.



Ángelo Rodríguez, uno de los jugadores más destacados anoche en el Murillo Toro, dijo sobre el título: “Nos lo merecíamos, nos enfrentamos a un gran rival como es el Deportes Tolima y el equipo sacó la jerarquía. Y bueno, por ende se nos da el título”.



Mientras tanto, Teófilo Gutiérrez, uno de los baluartes de la décima estrella, le agradeció al Cali por todo.



“Esta institución me abrió las puertas, me brindaron un cariño muy especial y esta es la recompensa. Gracias a Dios. Le mando un beso a mi familia”, afirmó ‘Teo’.



“Lloré mucho, sufrí cuando estaba lesionado, nadie entendió mi lesión, pero solo Dios sabía adónde me iba a llevar”, agregó.



‘Teo’ no dio señales de su continuidad en el Cali, que la próxima temporada jugará la Copa Libertadores, y pidió que lo dejaran disfrutar por ahora este momento.



Los ‘Azucareros’ prendieron la Feria de Cali.