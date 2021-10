¡Quiere Selección! El pedido que le hizo Teófilo Gutiérrez, figura del Deportivo Cali, a Iván Valenciano

Teófilo Gutiérrez está en un gran momento en el fútbol colombiano vistiendo la camiseta del Deportivo Cali y eso no pasa desapercibido para muchas personas.



El exjugador del Junior y otros clubes nacionales, así como de la Selección Colombia, Iván René Valenciano, reveló la petición que le hizo su paisano barranquillero recientemente en una charla que sostuvieron.

En el programa el VBAR de Caracol Radio, el 'Bombardero' dijo que "A pesar de su edad, Teo es un jugador determinante para su equipo, yo lo llamaría sin ningún tipo de inconveniente a la Selección. Tuvimos la posibilidad de conversar en estos días junto a Rafael Dudamel, con quien tenemos una buena relación, y yo le decía: "Teo, con ese nivel que tienes es para Selección, y él me dijo: dile a tu papá Reinaldo a ver si me convoca".



Lo cierto es que muchos aficionados y periodistas piden a Teófilo para la Selección teniendo en cuenta que Juan Fernando Quintero no estaría para las fechas de noviembre y que James Rodríguez sigue siendo una incógnita.



En las próximas fechas Colombia se medirá a Brasil y luego a Paraguay, dos partidos decisivos para el combinado nacional.