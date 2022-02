La crisis de resultados del Deportivo Cali en el arranque de la temporada 2022 tiene encendidas las alarmas al interior del cuadro verdiblanco y con los pelos de punta a los hinchas que ven con honda preocupación la actualidad de su equipo.



El elenco de Rafael Dudamel pasó en dos meses de la euforia por la consecución de la estrella 10 a la amargura por tener el deshonroso último lugar del rentado nacional.



De 18 puntos posibles, los ‘azucareros’ solo suman 3 unidades, es decir que han tenido un pobrísimo rendimiento del 17 por ciento.



Una victoria y cinco derrotas es el balance del Cali en el torneo. Ha anotado dos goles y ha recibido ocho tantos, una señal de lo irregular que ha sido su producción.



La salida de fichas clave de la campaña del año pasado y la incorporación tarde de refuerzos han ocasionado traumatismo en el esquema.



Tener un equipo regular y sumar de a tres puntos es la única salida para recuperar la confianza.



El País consultó la opinión un exdirigente, un exjugador, un periodista, un técnico y un hincha sobre el Cali.

Alfonso Muñoz, expresidente ‘azucarero’

“Llevamos seis partidos de la Liga de este año y la crisis de resultados es cierta. Estoy seguro de que vamos a salir de esta situación por la gestión que está adelantando el comité ejecutivo, así es el fútbol.



El impacto del título y la salida de jugadores clave han acarreado este bache. El técnico debe demostrar que puede manejar una crisis futbolística como la que estamos atravesando. Hay que acudir a la cantera que siempre responde.



En el tema de refuerzos considero que algunos nombres sobran, no voy a decir cuáles porque no es mi tarea, y debemos esperar que los nuevos engranen en la idea del entrenador. No creo que vayan a reforzar más al equipo, salvo un delantero que escuché que podría llegar.



La hinchada siempre es la que más sufre y hay que tener un poco de paciencia, las cosas se van a ir dando poco a poco, aunque no hay mucho tiempo y toca resolver rápido. Hay que comenzar a sumar de inmediato porque después no alcanzamos el objetivo”.

Hámilton Ricard, exjugador del Cali.

“Son situaciones difíciles. Al equipo se le fueron algunos jugadores, pero tiene cómo reemplazarlos, aunque no con el nivel que pretende el técnico para ayudarlo.



Los equipos cuando no ganan entran en un bache y el único camino para salir de la crisis es trabajando, con carácter y jerarquía. Los jugadores que están en el plantel deben aprovechar la oportunidad que brinda el espacio que dejaron los que se marcharon.



El torneo colombiano está diseñado para clasificar y a eso debe apuntar el Cali. Aspirar a ser primero ya será muy complicado, pero meterse en los ocho sí y allí ya se comienza desde cero.



Los goles son amores y el club no pudo reemplazar a Hárold Preciado. Que se trajo uno por la banda izquierda, otro por la banda derecha, no señores, la prioridad es un delantero que sea goleador.



El Cali no puede darse el lujo de ser colero del torneo y preocupa que tan cerca de una competencia tan exigente como la Copa Libertadores no tiene un plantel de nivel para ese reto”.

Quique Barona, Periodista- Director Antena 2 Cali

“Las contrataciones que llegaron al Deportivo Cali no están al nivel de los futbolistas que se marcharon del equipo. Los que se fueron eran fichas clave e influyentes en el esquema del cuadro verdiblanco.



El arranque de la temporada no ha sido positivo. Otro aspecto en el que está fallando el cuadro de Dudamel es la definición. Ángelo Rodríguez lleva 15 partidos sin anotar y ya no está Preciado.



Hay que comenzar a ganar ya y eso se logra con darle continuidad a un plantel para alcanzar una buena regularidad. Si con los mismos que ha usado no ha podido el técnico, es hora de cambiar y consolidar un plantel con los que estén en mejor rendimiento.



Acá lo que preocupa es que los refuerzos llegaron tarde, no se ha podido tener una nómina adaptada y se acerca el inicio de la Copa Libertadores, donde no se puede dar ventaja. En la Liga creo que sí le alcanza.

Néstor Otero, extécnico verdiblanco

“El armado de la estructura del equipo para este año ha sufrido importantes cambios en todas sus líneas, y organizar un equipo de la noche a la mañana no es fácil.



Otro aspecto que influye mucho en el tiempo de competencia es que acá se juega cada dos o tres días y el técnico no tiene tiempo para consolidar sus ideas de juego.



Hay que tener en consideración también que hubo jugadores que llegaron al Cali tarde, no pudieron realizar la pretemporada completa y toca adaptarse a esos niveles de exigencia en plena competencia.



Para salir de esta crisis hay que tener un poco de paciencia de todos. Recordemos que este plantel conserva cerca de un 70 por ciento de la nómina que salió campeona y los nuevos deben acoplarse.



El torneo nuestro es resultadista por su diseño. Un entrenador que pierda cuatro o cinco partidos lo van sacando, a Rafael Dudamel lo sostiene en el banquillo del Cali lo que hizo el año pasado con éxito, para un buen proceso se requiere tiempo”.

Germán Salcedo, hincha y socio del Cali

“Al Cali se le alargó la celebración del título porque los resultados no se han dado. Eso debido a que el nivel de los refuerzos y algunos jugadores que se quedaron no es el mejor.



Les tocará el profesor Rafael Dudamel y al Comité Ejecutivo tomar medidas prontamente para salir de esta penosa situación siendo último del torneo.



Para lograr ese objetivo toca dejar un poco el orgullo, la tozudez, dejar de ser ‘cabezadura’ e identificar lo que todo el mundo está viendo y es que hay elementos que no están acoplados y reemplazarlos por algunos jugadores que nos puedan dar una mano, tal vez no desde los nombres, sino desde lo hombres.



La ventaja es que el torneo sigue nivelado por lo bajo en rendimientos y la distancia entre los equipos que están en zona de clasificación y los últimos no es mucha, pero este es el campeón y debe tener otra cara y posicionarse en lo alto de la tabla”.



Así se jugara la fecha 7

Con dos compromisos arranca este martes la séptima fecha de la Liga colombiana.



A las 6:00 p.m., Unión recibe al Bucaramanga y a las 8:00 p.m., Envigado será local de Nacional.



El miércoles habrá cuatro cotejos: Pereira-Jaguares (2:00 p.m.); Tolima-Santa Fe (4:05 p.m.); Millonarios-Águilas (6:05 p.m.) y Medellín-Junior (8:05 p.m.).



El jueves se cierra la jornada con cuatro partidos: Patriotas-Caldas (2:00 p.m.); Petrolera-Cortuluá (4:05 p.m.); Pasto-Cali (6:05 p.m.) y América-Equidad (8:10 p.m.).