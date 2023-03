¿Preocupa el descenso? Rafael Dudamel, DT campeón con Deportivo Cali, contundente en La Tocata de El País

En el Deportivo Cali, algunos aficionados miran de reojo el tema del descenso debido a los malos resultados en los últimos dos torneos, y en lo que va de la actual Liga.



En esta tabla el conjunto azucarero está de 15, por delante del Atlético Huila, Chicó, Unión Magdalena, Alianza Petrolera, Once Caldas y Deportivo Pasto, y por eso algunos creen que, en caso de no reaccionar, al cuadro verdiblanco le podría pasar lo que les pasó a muchos grandes que perdieron la categoría en diferentes ligas.



Sobre este tema, el extécnico Rafael Dudamel, quien fue campeón con el Deportivo Cali en 2021, fue claro en La Tocata, el Facebook Live de El País, y le envió un mensaje a la hinchada verdiblanca.



"Hoy hay una situación en la que no se puede ser indiferente, pero hay un camino por recorrer. Pero en cuanto al tema del descenso, no hay que caer en pánico", señaló Dudamel.



Agregó que "Sin embargo, hay que cuidar cada detalle. Deportivo Cali está en buenas manos, hablando del técnico, de los jugadores y de los dirigentes que vienen tratando de sacar el equipo de donde está".



Señaló Dudamel que la experiencia de un técnico como Jorge Luis Pinto es clave para superar este duro momento.

"Pinto tiene muchísima experiencia, no lo estoy descubriendo ahora, tiene además mucha sabiduría para manejar momentos como estos. Él conocía lo que pasaba antes de venir, y sabe que la única manera de salir de esta situación es jugando y ganando", precisó el técnico que en diciembre del 2021 le dio un título al cuadro azucarero.