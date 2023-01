¡Prendió motores! Deportivo Cali trabaja para ser protagonista en la Liga Femenina 

La escuadra femenina del Deportivo Cali arrancó esta semana sus trabajos de pretemporada con el objetivo de disputar nuevamente el título de la Liga colombiana como lo hizo el año anterior.

Por los lados del Deportivo Cali, la información oficial que hay hasta el momento es la salida del técnico John Álber Ortiz, quien ha sido relevado por Sergio ‘Checho’ Angulo, con gran trayectoria en la formación de las divisiones menores del equipo masculino.



Asimismo, el plantel femenino prescindió de varias jugadoras importantes por pretensiones de otros clubes.



De esta manera se conoció de la salida de Jorelyn Carabalí, Kelly Caicedo, Íngrid Guerra, Farlyn Caicedo y Manuela Pavi.



“Expresamos nuestra inmensa gratitud por su profesionalismo, esfuerzo e inclaudicable dedicación a nuestra divisa y les deseamos los mayores logros en su futuro personal y profesional. Deportivo Cali está conformando un equipo competitivo para la temporada 2023, que mantenga en alto el nombre de nuestra organización a nivel nacional y continental. Las nuevas incorporaciones serán informadas a medida que se vayan realizando”, informo el Cali mediante un comunicado.

Jorelyn Carabalí jugará con el Atlético Mineiro de Brasil, mientras que Carolina Arias lo hará con el Atlético Junior.



Extraoficialmente se dice que la arquera Luisa Agudelo, de la selección Colombia, se pondrá la camiseta del equipo azucarero, pues no ha llegado a ningún acuerdo con el Cortuluá.



Luisa, de apenas 15 años, fue una de las grandes figuras de Colombia en el Mundial Sub 17 de la India, donde las jugadoras cafeteras fueron subcampeonas, tras caer en un partido digno contra España.



Este año, la Copa Libertadores femenina se jugará en Cali, del 5 al 21 de octubre. Aún no se conocen los equipos representantes de Colombia, porque saldrán de la liga 2023 y habrá un tercer cupo para el país por ser sede.