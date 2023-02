Por un gran estreno: Deportivo Cali debuta en la Liga enfrentando en casa al Once Caldas

La espera terminó y Deportivo Cali por fin tendrá su debut en la Liga colombiana. El conjunto azucarero se estrenará este domingo (3:15 p.m.) frente al Once Caldas en la cancha del estadio verdiblanco, a puerta cerrada, por la tercera jornada del campeonato.



Los dirigidos por el técnico Jorge Luis Pinto tuvieron que esperar dos semanas y media para jugar su primer compromiso oficial del año. En las dos primeras fechas no pudieron competir debido al Suramericano Sub 20 que se realiza en el país.



A finales de la temporada parecía que el conjunto azucarero no iba a tener tantas posibilidades para fichar futbolistas, debido a la compleja situación económica por la que atraviesa el club.



Por ello, del verdiblanco partieron 11 jugadores hacia otros equipos: Agustín Vuletich, Guillermo Burdisso, Cristian Mafla, Carlos Robles, Ángelo Rodríguez, Teófilo Gutiérrez, José Mulato, Carlos Lucumí, Yony González, Daniel Luna y Hárold Santiago Mosquera.



Sin embargo, a pesar de la compleja situación, fueron varias las caras nuevas que llegaron a la sede deportiva de Pance, para sumarse al trabajo del estratega Jorge Luis Pinto.



Los nuevos integrantes del plantel son el golero uruguayo Kevin Dawson, el defensor central Kevin Riascos, los extremos Daniel Mantilla y Jhon Vásquez, y los delanteros Gustavo Adrián Ramírez (paraguayo) y Kevin Viveros.

Lo mejor, disponible para el debut

Deportivo Cali tuvo más de dos meses de fogueo para alistar lo que será su temporada.



“Le hemos dado fútbol al equipo, hemos probado líneas, hombres y me parece que estamos bien, motivados para enfrentar al Once Caldas en nuestro estadio. Siento que el equipo está compenetrado, que lo que hemos venido haciendo ha sido bueno”, comentó el técnico Jorge Luis Pinto.



Para este juego frente al Once Caldas se espera el debut del golero uruguayo Kevin Dawson, el defensor Kevin Riascos, el extremo Daniel Mantilla y el delantero paraguayo Gustavo Adrián Ramírez.



El compromiso de este domingo no tendrá público por suspensión y contará con el arbitraje del central antioqueño Wílmar Roldán.

Ficha técnica

Estadio: Deportivo Cali

Capacidad: 30.000 espectadores (juego sin público por suspensión)

Hora: 3:15 p.m.

Árbitro: Wílmar Roldán (Antioquia).

Probables formaciones



Deportivo Cali: Kevin Dawson; Aldaír Gutiérrez, Kevin Riascos, Germán Mera, Juan José Tello, Jimmy Congo, Rafael Bustamante, Andrés Arroyo, Daniel Mantilla, Kevin Velasco y Gustavo Adrián Ramírez.

DT: Jorge Luis Pinto



Once Caldas: Éder Chaux; Santiago Jiménez, Fáiner Torijano, Andrés Correa, Alejandro Artunduaga, Guillermo Celis, Juan David Rodríguez, Alejandro García Castillo, Sherman Cárdenas, John Pajoy y Dayro Moreno

DT: Diego Corredor.