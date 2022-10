¡Por el cupo a la final! Deportivo Cali se mide a Boca en 'semis' de la Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali saldrá esta tarde (5:00) a seguir haciendo historia en la Copa Libertadores Femenina cuando enfrente a Boca Juniors en la semifinales del torneo continental.



Las ‘Azucareras’, que participan por segunda vez en la Libertadores, sueñan con dar un paso más hacia la final del certamen internacional.



El equipo dirigido por Jhon Albert Ortiz llega invicto en la Copa a la instancia semifinal del torneo.



Las caleñas viene de superar 2-1 a Ferroviaria de Brasil, en los cuartos de final, en un partido épico donde lograron remontar el resultado en contra y matricularse en esta instancia de la Libertadores.



Deportivo Cali ganó el Grupo A de la fase inicial con 9 puntos, dejando atrás al brasileño Corinthians (6), al paraguayo Olimpia (3) y al boliviano Always Ready (0).



“Muy contentos, alegres y felices por lo que se ha logrado. Más contentos por darle esta alegría a este gran escudo, institución y a esa gran hinchada que de verdad, nos ha acompañado todo este tiempo”, comentó el técnico Jhon Alber Ortiz en la previa del duelo de esta tarde.



Este plantel verdiblanco ha sido resiliente y ha mostrado jerarquía en instantes donde las cosas parecen marchar en contra. Es por ello que para su timonel, el ímpetu demostrado a lo largo del torno ha sido vital para llegar a las instancias finales de la Libertadores.



“Ellas ha mostrado que tienen jerarquía, la verdad nadie va a trabajar para arrancar perdiendo un partido y después sobreponerse a eso, pero creo que las muchachas han aprendido y entendido esa parte de ser resilientes en los momentos difíciles, teniendo mucho pundonor y es ahí donde se conocen a los grandes equipos”, agregó Ortiz.



Deportivo Cali no solo logró en esta edición su primer triunfo en cuartos de final de la Libertadores Femenina, tras caer en esa fase ante Nacional de Montevideo en 2021 (1-2), sino que hiló su cuarto triunfo consecutivo en la competición, superando la racha de tres en la edición pasada.



Además de anotar el gol de la victoria ante Ferroviaria, Elexa Bahr, una de las figuras, lideró a Deportivo Cali en el partido en eficacia de pases (81%), regates (3, junto a Viviana Acosta) y duelos aéreos disputados (4, junto a Ingrid Guerra).



El rival de esta tarde será Boca Juniors, escuadra que siempre es considerada favorita para llegar a la disputa del título.



Jhon Alber analizó lo que será el cotejo por un cupo a la gran final. La única novedad en el plantel inicialista será el ingreso de María Morales en el lugar de Paula Medina, expulsada en el duelo pasado.



“Es una alegría, una semifinal en Copa no se juega todos los días. Estas niñas son bendecidas y se viene un Boca difícil, que es un equipo con mucho más oficio; vimos cómo le ganó a Corinthians, lo aguantó y en dos o tres salidas rápidas lo liquidó. Estos equipos así no le puedes dar ventaja, porque la primera que tienen la embocan y te complican”, concluyó el técnico.

Transmisión por Telepacífico

El partido Cali-Boca se podrá ver por Telepacífico, canal que está transmitiendo el torneo para toda la región y el suroccidente colombiano.



La señal del partido por el canal vallecaucano se podrá ver desde las 5:00 p.m. El duelo del América ante Palmeiras, este jueves, también será transmitido.



Boca y Cali dejaron en el camino a campeones de la Copa como Corinthians y Ferroviária.

La Ficha

Estadio: Rodrigo Paz Delgado, Quito.

Hora: 5:00 p.m.



Posibles formaciones:



Cali: Stefany Castaño, Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Kelly Caicedo, Viviana Acosta, Gisela Pino, María Morales, Manuela Paví, Tatiana Ariza, Elexa Bahr e Íngrid Guerra.

DT.: Jhon Alber Ortiz.



Boca: Laurina Oliveros, Julieta Cruz, Miriam Mayorga, Adriana Sachs, Celeste Dos Santos, Vanina Preininger, Camila Gómez, Clarisa Huber, Brisa Priori, Kishi Núñez y Yamila Rodríguez.

D.T.: Jorge Martínez.