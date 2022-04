Por cumplir, Deportivo Cali enfrenta a Rionegro en casa por la fecha 17 de la Liga

Deportivo Cali enfrenta esta tarde (2:00 p.m.) a Águilas Doradas en un duelo donde ya no se juega ninguna posibilidad de clasificarse a las finales de la Liga colombiana.



El actual campeón del rentado nacional no pudo alcanzar un buen rendimiento en este torneo y, a falta de cuatro fechas, fracasó en el intento de defender el título.



Rafael Dudamel se refirió al rendimiento del cuadro verdiblanco en la previa la encuentro en el estadio de Palmaseca.



“De funcionamiento, poco o nada tuvimos contra Fortaleza, le dimos una patada a la tranquilidad que traíamos y debemos reponernos”, comentó el estratega venezolano recordando la caída del miércoles pasado por la Copa Colombia.



Los ‘Azucareros’ son penúltimos en la tabla con 14 puntos, en una de sus peores campañas de su historia. Por lo pronto, los juegos que restan en la Liga servirán para sumar minutos y tratar de mejorar su rendimiento para los compromisos en la Libertadores y la Copa Colombia.



“El domingo (hoy) va a haber variantes, Vuletich, Lucumí y Nazarit son posibilidades”, acotó Dudamel.



Confirmó el entrenador que recupera a jugadores como Nicolás Burdisso y Yimmi Congo, quienes venían arrastrando lesiones.



“Burdisso se está recuperando, no lo pienso arriesgar el domingo ante Águilas para tenerlo en Libertadores. Congo ya está recuperado y tendrá acción el domingo frente a Águilas Doradas”, indicó Dudamel.



En el registro de enfrentamientos entre Deportivo Cali y Águilas Doradas por Liga colombiana, los verdiblancos han ganado 13 partidos. Ambos han igualado 3 y los de Antioquia se han llevado el triunfo en 7 ocasiones.



Deportivo Cali viajará mañana a Santa Cruz de la Sierra. En esa ciudad estará hasta el jueves en la mañana, el mismo día del juego ante Always Ready.



Ficha técnica

Estadio: Deportivo Cali.

Capacidad: 30.000 aficionados.

Árbitro: Jorge Duarte



Posibles Formaciones:

Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Cristian Mafla, José Caldera, Miguel Nazarit, Juan Esteban Franco, Sebastián Leyton, Enrique Camargo, Michelle Ramos, Santiago Mosquera, Kevin Velasco, Agustín Vuletich

DT: Rafael Dudamel.



Águilas: Juan David Valencia, Mateo Puerta, Oswaldo Henríquez, Jeisson Quiñónez, Mauricio Duarte, Felipe Jaramillo, Jesús Rivas, Kevin Castaño, Christian Marrugo, Ántony Vásquez, Jhonatan Agudelo.