¡Póngase la camiseta! Michael Ortega debutaría este domingo con el Deportivo Cali

Alejandro Russi

Deportivo Cali no podrá contar el domingo con el volante uruguayo Gastón Rodríguez, quien fue expulsado al finalizar el juego contra Independiente Santa Fe el sábado pasado en el estadio El Campín de Bogotá, por lo que esta sería la oportunidad para la aparición de Michael Ortega.



Rodríguez había sido amonestado en el minuto 36 del juego contra los Cardenales por una falta a Kelvin Osorio, y al finalizar el partido le hizo un reclamo al árbitro John Hinestroza, quien le mostró la segunda amarilla y, por ende, la roja de la expulsión.



Así las cosas, los ‘Azucareros’ podrían contar con la actuación de Michael Ortega, canterano del Cali que dejó la institución hace once años y ha vuelto para ponerse la casaca verdiblanca.



Michael no pudo estar contra Santa Fe el sábado por una sobrecarga muscular, pero estaría disponible para enfrentar el próximo domingo a Independiente Medellín en el estadio azucarero, en Palmaseca.



Deportivo Cali tuvo un buen debut en la Liga colombiana que acaba de comenzar, tras derrotar 1-2 a Santa Fe en El Campín, con goles de John Vásquez y Andrés Balanta, quien de cabeza le dio la victoria a su equipo en el último minuto del descuento. El juego contra Medellín será a las 8:00 de la noche.



La segunda fecha de la Liga colombiana la abrirá el partido Atlético Huila Vs. Patriotas el viernes, a partir de las 7:40 de la noche. Al día siguiente, América, que viene de ganar 3-1 a Junior en el Pascual Guerrero, visitará a Águilas Rionegro, a las 3:30 de la tarde.



A las 5:40 p.m., Jaguares será anfitrión de Once Caldas. Cerrará la jornada de ese sábado el juego entre Atlético Nacional y Deportes Tolima, a las 8:00 de la noche.



El domingo, completarán la segunda fecha los juegos Bucaramanga Vs. Santa Fe (3:30 p.m.), Junior Vs. Envigado (5:40 p.m.), además del juego entre Deportivo Cali e Independiente Medellín en Palmaseca (8:00 p.m.).