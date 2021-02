Alejandro Cabra Hernandez

El Deportivo Cali es líder solitario de la Liga Betplay con 19 unidades, seis por encima de su más inmediato perseguidor Atlético Nacional, pero el técnico Alfredo Arias es consciente de que eso no es garantía de un año exitoso.



El año pasado, el conjunto verde alcanzó un invicto de 22 fechas, pero quedó eliminado en cuartos de final de la Liga y en octavos de la Copa Suramericana.



Por eso, el estratega dejó un recado sobre el sistema del campeonato local. “En esta competencia en Colombia está la particularidad de que vos podes tener un mal año y salir campeón en dos partidos”, refiriéndose a que en los 'playoffs' se juega un torneo distinto.



Por otro lado, el charrúa destacó la actitud del equipo, que ha salido a ganar en cualquier cancha, y avisó que el del lunes ante Alianza Petrolera es un partido 'trampa'.



"El partido con Alianza Petrolera es peligroso, el juego del lunes son tres puntos valiosos, no hemos ganado nada aún. Alianza es un buen equipo y ha merecido más puntos de los que tiene", sentenció.



Defendió la labor realizada por la banda izquierda por Kevin Velasco, aunque reconoció que puede dar más.



Sobre los lesionados Juan Camilo Angulo, Jorge Marsiglia y Jean Paul Arce, acotó que el primero viene evolucionando bien, el segundo tiene una sobrecarga muscular de la que no se recupera y Arce espera volver a entrenamientos la semana que viene.



Por su parte, Hernán Menosse, quien portó la cinta de capitán en el juego ante Junior, no ocultó su orgullo por la distinción.

"En cuanto a ser capitán es un motivo de orgullo y confianza de los compañeros y espero cuando lo vuelva a ser cumplir de la mejor manera".



Agregó que se siente "muy cómodo con Jorge Arias. Es un defensor de equipos grandes. Nosotros siempre tratamos de dar el máximo, estar concentrados defensivamente porque los delanteros pueden solucionar en cualquier momento".

