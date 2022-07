¡Otro fracaso!: Deportivo Cali cayó frente a Melgar y quedó eliminado de la Copa Suramericana

Deportivo Cali sumó un nuevo fracaso al caer anoche 2-1 contra Melgar de Arequipa, en Perú, por los octavos de final de la Copa Suramericana.

Con goles de Bernardo Cuesta (58’ y 73’). El descuento del 'azucarero' fue de Santiago Mosquera (90+7').



El conjunto verdiblanco se quedó sin nada que pelear en la temporada, luego de perder la Superliga, quedar eliminado en la primera Liga del año, así como en la Copa Colombia, la Copa Libertadores y ahora la Suramericana, en vísperas del comienzo de la Liga II.



Empezó imponiendo su dominio el conjunto local, jugando particularmente por las bandas, donde sufrió por momentos el lateral derecho azucarero, Aldaír Gutiérrez, porque los del Melgar le hacían 2-1 y lo dejaban fácilmente en el camino para levantar luego balones al centro del área.



Un gol tempranero de los peruanos fue anulado por fuera de lugar, luego de revisar el VAR. Pero la acción alertó sobre las pretensiones de Melgar en el partido.



En el minuto 10 el Cali tuvo su primera aproximación con una jugada en la que se juntaron Kevin Velasco, que fue ubicado como extremo izquierdo, y Yony González, pero la acción no representó peligro en la puerta de Carlos Cáceda.



La jugada más clara de gol de los primeros 45 minutos sucedió en el 33, luego de que el equipo del técnico interino Ítalo Cervino, quien asumió tras la salida de Rafael Dudamel, organizara un contragolpe que protagonizaron Aldaír y Kevin. El lateral tocó rápido el balón al costado izquierdo, por donde corría Kevin, pero el extremo no pudo controlar la pelota para sacar el remate y el arquero de Melgar le ganó el duelo.



Utilizando su fórmula de mayor peligro, Melgar gestó una jugada por la izquierda en la que Luis Iberico, el futbolista de mayor movilidad en el equipo peruano, se apropió le la pelota, eludió a un rival, se perfiló para el remate y sacó un disparo que obligó a Guillermo de Amores a estirarse. Levemente se fue desviada la pelota. Era el minuto 39. Los dos equipos se fueron a las duchas con el 0-0 en la pizarra.



Llegó el mazazo

El partido lucía parejo, tal como lo mostró el primer tiempo, pero en el segundo se desequilibró a favor de Melgar y fue gracias a su goleador Bernardo Cuesta.



El centrodelantero convirtió el primer gol de penal, luego de que Germán Mera tocara el balón con la mano en un cierre y el juez sancionara con la ejecución desde los doce pasos. Cuesta cobró al costado derecho y allá se lanzó De Amores, pero no pudo contener la pelota. Ese primer gol llegó en el minuto 58.



Cali tuvo una somera reacción, intentándolo con Hárold Santiago Mosquera, que ingresó en la parte complementaria por Christian Mafla, pero les faltaba peligro y contundencia a los ‘Azucareros’.



Una mala entrega en la zona medular le costó el segundo gol en contra al Cali, que estaba jugado en busca del empate. Cuesta aprovechó un pase de su compañero, corrió solitario hacia el arco por el costado izquierdo y definió al palo cruzado de Guillermo de Amores para marcar el definitivo gol de la clasificación.



El descuento para el Deportivo Cali llegó al minuto 90+7, a través de un rebote que ganó dentro del área Santiago Mosquera y frente al golero peruano definió el único gol del verdiblando en toda la serie.



El Cali regresará hoy al país en medio de un panorama gris, en busca de un técnico y ‘ad portas’ de comenzar una Liga en la que tendrá que hacer olvidar la campaña del primer semestre, que cierra con este nuevo fracaso, en la Suramericana.