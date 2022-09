¡Otra humillación!: Deportivo Cali cayó goleado en su visita ante Atlético Nacional

Deportivo Cali cayó este domingo 3-0 en su visita al Atlético Nacional y volvió a evidenciar sus falencias futbolísticas que lo han llevado a ocupar las últimas posiciones de la Liga colombiana.



Y es que el plan no salió como lo había planificado desde el arranque el técnico Máyer Candelo.



Su planteamiento táctico con tres en hombres en defensa hizo agua y fue bien aprovechado por los hombres rápidos que dispuso en ataque el elenco antioqueño.



´Tan solo al minuto 2 fue Nacional que festejó el primer gol de la jornada.

Una salida por la banda izquierda de Danovis Banguero que no pudo ser referenciada por Yony González. Edgar Camargo no logró recuperar un balón y el rebote lo recogió Andrés Felipe Andrade, quien remató al palo cambiado del juvenil guardameta Miguel Sánchez y puso a su equipo en ventaja.



No pudo el Cali acomodarse en el terreno de juego cuando el cuadro de Máyer recibió un segundo mazazo.



Al 11’, el equipo verdolaga alcanzó la segunda conquista de la tarde. Otra salida veloz, ahora por el costado derecho. Un pase al espacio vacío para Andrés Román, quien gana la línea de fondo y el pase efectivo al corazón del área donde llegó Dorlan Pabón para impactar y darle una nueva alegría a su hinchada.



Con el resultado en contra, Candelo reacomodó su zaga defensiva. Pasó a jugar con línea de cuatro defensas y eso hizo mejorar un poco su fútbol.

Incluso, en el 18’ le fue anulado una acción de gol por un fuera de juego de Daniel Luna, una jugada que generó polémica porque participó tras un rebote del arquero Kevin Mier.



Cambios sin efectos

El cuerpo técnico ‘azucarero’ movió su banco para la parte complementaria, pero no logró el revulsivo.



Ingresaron Aldair Gutiérrez y Kevin Salazar, sin embargo no se pudo.

La superioridad de Nacional en el marcador la ratificó con el tercero de la noche. Un remate fuerte de Román Torres que le fue imposible al arquero Sánchez de detener.



Los fantasmas del pobre nivel regresaron al Cali. La tensa calma que se había logrado por la victoria de la semana pasada ante Pasto pasó a la frustración de salir derrotado en Medellín.



Los verdiblancos siguen siendo penúltimos con 8 puntos.