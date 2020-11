Alejandro Cabra Hernandez

Once Caldas confirmó 11 casos de covid-19, pero jugaría contra el Deportivo Cali

Once Caldas empató su último partido del campeonato ante el Deportivo Independiente Medellín.

El Once Caldas, uno de los equipos que se encuentra en la lucha por clasificar a los cuadrangulares finales, está en alerta roja por un brote de covid-19 que deja a 11 miembros de la institución contagiados.



Así lo confirmó el cuadro albo en un comunicado, donde informó que siete de los contagiados se encuentran asintomáticos y los otros cuatro sí presentan síntomas.



Pese a que se especuló con la posibilidad de que el cuadro manizalita pidiera el aplazamiento del próximo domingo frente al Deportivo Cali (4:00 p.m.) por la fecha 18 de la Liga, el equipo aseguró que "continuará con las actividades estipuladas en los reglamentos de Dimayor, asimismo seguirá el monitoreo correspondiente en los próximos días".



El Once comentó que los infectados se encuentran en aislamiento preventivo y, aunque no especificó el nombre de los contagiados, se dice que varios habituales titulares estarían afectados por la enfermedad.