¡Noche de Copa! Deportivo Cali sale por un buen resultado ante Vélez en la Suramericana

Deportivo Cali quiere seguir su camino en la Copa Suramericana y por eso esta noche, ante Vélez Sarsfield en Buenos Aires, espera dar otro paso decisivo hacia instancias finales.



El duelo hace parte de la ida por los octavos de final del torneo internacional, y se jugará desde las 7:30 p.m. en el estadio José Amalfitani, en el barrio de Liniers, en la capital argentina.



Mientras el Deportivo Cali viene de dejar en el camino al también colombiano Millonarios, en una llave muy dura que se definió desde el punto penal, Vélez eliminó en la anterior fase a Peñarol de Uruguay, también con alta exigencia ese duelo, ya que el tiquete lo logró después de un agónico empate 1-1 en Montevideo (la ida había quedado 0-0 en Buenos Aires).



La buena noticia por los lados del onceno colombiano es la reaparición quizá de su mejor jugador: Jhon Vásquez.



El delantero cartagenero, que viene de anotar en partido de la Liga colombiana, cumplió tres fechas de sanción y será titular esta noche en el fortín de Vélez.



Los verdiblancos no tendrían novedades para el duelo de esta noche.

El técnico Alfredo Arias mantendría su zona defensiva, además del mediocampo en la parte ofensiva con Agustín Palavecino, Déiber Caicedo y John Vásquez, dejando arriba a Ángelo Rodríguez.



No se descarta un cambio y podría ser la salida de Déiber en lugar de Andrés Balanta, para reforzar la zona de contención ante un rival que es muy rápido.



“El equipo está muy bien emocionalmente, sabe que se ha ganado este lugar en el que está. Es un privilegio estar aquí y jugar ante Vélez, pero no vamos a cambiar nuestra idea de juego”, dijo el técnico uruguayo Alfredo Arias.



El timonel señaló que el Cali “tratará de ser competitivo porque cuando uno juega mejor, tiene más chance de avanzar en cualquier torneo”.

Un rival en alza

Vélez, dirigido por Mauricio Pellegrino, cumple una aceptable campaña en el torneo argentino, que lo tiene como líder de la Zona 6, luego de un arranque con dos victorias y dos empates, con un buen triunfo el sábado pasado en su visita a Huracán (2-1), en el que el técnico dispuso una formación alternativa y reservó a varios de los titulares.



La baja más trascendente será la del arquero ecuatoriano Alexánder Domínguez, que dio positivo al Covid-19 y se perderá los dos partidos frente a Deportivo Cali, por lo que Lucas Hoyos será su reemplazo bajo los tres palos.

La ficha

Estadio: José Amalfitani

Hora: 7:30 p.m.

Árbitro: Cristian Garay (chileno).

Probables formaciones



Vélez: Lucas Hoyos, Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram, Francisco Ortega, Pablo Galdames, Ricardo Álvarez, Lucas Orellano, Thiago Almada, Lucas Janson y Cristian Tarragona.

DT: Mauricio Pellegrino



Deportivo Cali: David González, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Éduar Caicedo, Darwin Andrade, Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Déiber Caicedo, Jhon Vásquez, Agustín Palavecino y Ángelo Rodríguez.

DT: Alfredo Arias