Deportivo Cali: "No vi las estadísticas, pero tuvimos más posesión y más pases", Alfredo Arias

Juan Carlos Pamo

Con un buen segundo tiempo, Deportivo Cali superó 2-1 a Millonarios en el juego de ida de la segunda fase de la Copa Suramericana 2020.

Los azucareros tomaron ventaja en la serie gracias a los goles de cabeza de Andrés Colorado y Hernán Menosse. Cristian Arango había colocado en ventaja al cuadro albiazul en el arranque del segundo tiempo.

"No fuimos del todo precisos, pero porque hubo un equipo en frente que nos presionó y jugó bien. El primer tiempo fue muy parejo, veníamos desgastados, no roté, creí que este equipo debía defender el partido", comentó el entrenador azucarero Alfredo Arias en el análisis del juego que se disputó este miércoles en la noche.



"En el segundo tiempo ellos encuentran el gol rápido y eso obró a favor nuestro, hicimos algunas variantes, de a poco emparejamos, superamos al rival. No vi las estadísticas pero seguramente tuvimos más posesión y más pases", acotó el estratega uruguayo al servicio de los verdiblancos.



"Mis jugadores son buenos profesionales, nosotros prácticamente no hemos tenido lesiones, tampoco contagios. Eso es mérito de ellos, de la sanidad del departamento médico, pero principal de ellos, que quieren ir por más", agregó Arias sobre el comportamiento físico del Cali desde que se reactivó el fútbol en medio de la pandemia.

Cali, generador de grandes talentos en sus canteras nos dejó ver en el partido ante Millonarios a un nuevo chico que se abre camino en el fútbol profesional.



"Hoy debutó Carlos Lucumí, un muchacho que se salteó toda la formación prácticamente. Lo vimos en una práctica un día y lo llamamos a integrar el plantel, no era lo ideal que debutara hoy, pero le tuve fe", puntualizó el DT charrúa.