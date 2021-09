¡No va más! Alfredo Arias dejó de ser el técnico del Deportivo Cali

El técnico Alfredo Arias dejó de ser el entrenador del Deportivo Cali, según informó este lunes la institución verdiblanca en un comunicado oficial.

"Se llegó a un acuerdo para la desvinculación del técnico Alfredo Arias y su preparador físico Ignacio Berriel", indicó la cita oficial del Cali.

Los profesores Ítalo Cervino, como director técnico y Mauricio Guzmán, como preparador físico, estarán al frente del equipo caleño.

La salida de Alfredo Arias del banco del Deportivo Cali estaba sentenciada desde la jornada 5, cuando se dio el empate en Palmaseca 2-2 frente a Millonarios, un resultado que comenzó a marcar el futuro del estratega charrúa en el banquillo azucarero.



Aquella noche del sábado 14 de agosto, el entrenador uruguayo se despidió de manera casual de la prensa, al manifestar que no estaba donde no lo querían, entendiendo de esa manera que su situación se había vuelto prácticamente insostenible tras ese resultado.



Sin embargo, horas después la situación dio un giro de 180 grados, tras una reunión que sostuvo Arias con los jugadores, quienes le expresaron todo su respaldo en una conversación privada y aceptada por los miembros del Comité Ejecutivo del conjunto azucarero.



Hasta ese momento, algunos de los directivos eran partidarios de que el técnico charrúa diera un paso al costado, mientras que otros preferían darle una última oportunidad.



Calmadas las aguas, Arias reanudó trabajos con sus hombres en la sede deportiva de Pance, considerando que los resultados lo mantendrían en el cargo, algo que pasó en los últimos juegos.



Pero las cosas no le salieron en Pasto y el entrenador ha dejado su cargo, cuando transcurren apenas ocho fechas de la Liga colombiana, dejando una imagen futbolística muy lejana a que le mostró en sus primeras campañas con el Deportivo Cali.



Aunque el entrenador de 62 años –quien fue campeón con Montevideo Wanderers en Uruguay (2014) y Emelec en Ecuador (2017)— no ganó ningún título con el club azucarero, muchos consideran que practicó el mejor fútbol de los dos últimos torneos anteriores al presente, pero a su equipo le faltó el gol.



Justamente esa carencia de gol fue lo que trataron de solucionar los directivos esta temporada, con la repatriación de Hárold Preciado y la contratación de Teófilo Gutiérrez, pero los Azucareros claudicaron en ese aspecto y Arias tendrá que marcharse.



Cali está en los puestos de abajo en la tabla de posiciones con apenas 9 puntos en 8 juegos, patentando uno de los peores comienzos de Liga de los últimos años y con un Comité Ejecutivo que en diciembre terminará su mandato y no quiere irse con las manos vacías.