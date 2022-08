"No sé quién se inventó a Candelo como técnico del Deportivo Cali": Luis Fernando Lenis, en La Tocata de El País

Las reacciones por la flojísima campaña del Deportivo Cali en esta Liga, siguen escuchándose en todos los niveles por parte de exdirectivos, socios e hinchas del cuadro azucarero.



Luis Fernando Lenis, quien en el pasado hizo parte del Comité Ejecutivo de la escuadra verdiblanca, fue duro con el plantel de jugadores, pero sobretodo con Máyer Candelo, a quien no ve con la suficiente experiencia para sacar adelante a un equipo de la categoría del Deportivo Cali.



"Deportivo Cali no muestra nada en este torneo; trajimos a un técnico que no tiene experiencia para dirigir un equipo como el Deportivo Cali. Solo venía de dirigir al Cortuluá, no tiene el recorrido y por eso considero que su traída fue un desacierto de los directivos", dijo Lenis en La Tocata de El País.



Y fue más allá el exdirectivo de los azucareros: "Lo que pasó en Bogotá ante Millonarios fue horrible. Hay una cosa en el fútbol que se llama respeto. Y cuando a uno le hacen el cuarto gol, sabe que lo están enfocando y él (Candelo) estaba muerto de la risa. Eso de "su mar azul" por los aplausos de los hinchas de Millonarios, que lo diga en su casa, pero a los hinchas que nos respete. No sé quién se inventó a Candelo como técnico del Cali, si no pudo con Cortuluá".



Sobre la situación económica del equipo, Lenis señaló que "eso no lo puede ocultar nadie, pero el primer problema del Cali ahora es lo futbolístico. Tenemos jugadores que no dan para ser últimos en la tabla. Ocupar esa posición es un irrespeto de los jugadores y del cuerpo técnico".



En cuanto a la preocupación que ya acosa a los hinchas, el descenso, el exdirectivo fue claro en La Tocata: "No podemos irnos a la B, por eso la urgencia de un técnico 'sacapuntos'. El promedio va cambiando, vamos a quedar abajo en esa tabla del descenso si seguimos así. No podemos hacer la misma campaña del primer semestre".



Por último, Lenis les aconsejó a los actuales directivos asesorarse de dirigentes de experiencia en muchos campos como Rodrigo Otoya y Óscar Astudillo, para que ayuden a superar este trance.



"Otoya es una persona muy respetada en el campo financiero, él puede aconsejarles sobre lo que se debe hacer para ir buscando soluciones. Astudillo es otra persona que debería estar muy cerca para asesorar a los actuales dirigentes", señaló.



Deportivo Cali cumple una pésima campaña, ocupando el último lugar de la tabla con apenas 1 punto de 15 posibles.