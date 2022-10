No pudo en casa: Deportivo Cali empató contra Once Caldas por la fecha 18 de la Liga

Deportivo Cali no pudo superar al Once Caldas en casa y empató 1-1 este lunes en el estadio de Palmaseca. Kevin Velasco volvió aparecer en el verdiblanco y regresó con gol.



El ‘Azucarero’ salió los primeros minutos a ejercer la presión en el área de su rival. El equipo de Jorge Luis Pinto entendía la importancia de la victoria. Además, se enfrentó a un Once Caldas con la urgencia de los tres puntos para la clasificación.



En el minuto 13, Deportivo Cali anunció en el arco de Éder Chaux con una individualidad de Hárold Santiago Mosquera. El bonaverense regatió desde la banda izquierda y remató al arco y Chaux desvió al tiro de esquina.



El verdiblanco siguió insistiendo y fue cuando al minuto 20 se encontró con el primer gol del encuentro. Kevin Velasco luego de una buena jugada colectiva creada por Teófilo Gutiérrez, el volante se infiltró al área del Once y metió un ‘balazo’ al arco de Chaux.



Ante esto, Deportivo Cali siguió con hambre de gol y tan solo dos minutos después Ángelo Rodríguez tuvo para aumentar el marcador, pero salió desviado su remate.



En el 22, ‘Teo’ se encontró con un regalo de la defensa del ‘Blanco blanco’ y estuvo solo frente a Chaux. El barranquillero disparó, pero pegó en el travesaño.



Todo parecía que el Cali se iba a llevar el triunfo para el descanso, pero no fue así. Al minuto 44 el Once cobró un tiro de esquina y Germán Mera ocasionó un mano en el área. Luego de la revisión en el VAR, el juez central cobró penal a favor del visitante. Edwar López cobró y le dio el empate al equipo de Manizales.



El comienzo del segundo tiempo estuvo muy trabados por ambos equipos. Deportivo Cali como el local fue el que insistió un poco más, pero no lograba concretar las jugadas con los delanteros. Once Caldas, por su parte, estuvo enfocado en el trabajo defensivo y ni apostó tanto para el ataque.



El ‘Azucarero’ no había vuelto atacar sino hasta el minuto 84. ‘Teo’ le puso un balón a Mafla y lateral izquierdo dio un centro al área que casi terminó en autogol.



De esta manera, Deportivo Cali dejó escapar de nuevo una victoria y Once Caldas aplazó su clasificación a los cuadrangulares finales.

El próximo partido del Cali será el sábado 22 frente a Santa Fe.