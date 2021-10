"No hay nada más peligroso que un animal arrinconado": Marco Caicedo habló del Cali

El presidente del Deportivo Cali, Marco Caicedo, en una charla del Facebook Live de La Tocata, habló sobre el estado de los verdiblancos en la liga, que con su última victoria lograron acercarse al grupo de los ocho y entrar en la pelea, al estar en la casilla 9 con 21 puntos.



“Definitivamente estamos metidos en la pelea. Estos son unos retos muy importantes y muy bonitos de afrontar. Tenemos un equipo muy bueno y competitivo, son cinco partidos importantes y decisivos los que se vienen y tenemos que ganarlos”, dijo.



Frente al tema del arbitraje y el Deportivo Cali, habló sobre las distintas polémicas que se han presentado en el marco de este torneo y los anteriores perjudicando al equipo.



“Yo sí he sentido que hay una persecución hacia nosotros, lo hemos sentido en los últimos años en etapas finales. Exigir respuesta, no tenemos nada más que hacer”, precisó.



Por otro lado, sobre las declaraciones de Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, de buscar una sanción en la Comisión Disciplinaria para el técnico Rafael Dudamel por sus afirmaciones que se dieron luego de la eliminación por Copa, apuntó: “A mí me llegó una carta que cuestiona esas declaraciones. Hasta donde supe, fue una crítica al periodismo, y no atacó a la Federación, ni a la Dimayor, ni al arbitraje, pero para mí fue un pésimo arbitraje, pésima decisión, y si me van a suspender, pues que lo hagan, no deberían hacerlo por decir las cosas como son”.



Por último, contó cómo fue la llegada de su nueva figura, Teófilo Gutiérrez, y confirmó que está en busca de poder extender esos 5 meses de vinculación.



“En un primer acercamiento no hubo interés por parte de ‘Teo’. Sin embargo, en una visita a Cali que hizo por cuestiones médicas, hablé con él, le di un discurso y le fui sincero que no había mucho dinero; sin embargo, él confesó que por la situación actual que afrontaba, quería jugar más de corazón que por cualquier otra cosa”.



Deportivo Cali tiene pendiente la realización la elección del Comité Ejecutivo que fue aplazada debido a que no se cumplió con el quórum. Será el 6 de noviembre próximo.