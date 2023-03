Ni tan lejos: Deportivo Cali está a 5 puntos del octavo lugar en la tabla de la Liga

En la tabla, Deportivo Cali es último con apenas 8 puntos de 30 disputados en la Liga. Pero en el juego de las opciones, no es descabellado pensar que el equipo azucarero aún tiene chances de alcanzar la octava casilla, de la que está separado por solo cinco puntos.



Eso sí: debe hacer pleno en los diez partidos que le quedan, no fallar y mucho menos dejar puntos en el camino, porque el margen de error es prácticamente nulo.



Del estadio de Palmaseca, el Deportivo Cali ha dejado escapar 11 puntos, sin duda una suma importante que de haberla conseguido, otra sería la suerte del equipo en la tabla de posiciones.



Perdió 0-1 con Deportivo Pereira y empató 0-0 con Once Caldas, 1-1 con Águilas, 1-1 con Atlético Bucaramanga y el mismo marcador el domingo frente al América, en el clásico vallecaucano.



“A nosotros también nos duele lo que está sucediendo: como a todos los hinchas, nosotros sentimos el difícil momento que pasamos, pero ese es el fútbol, mañana vuelve a salir el sol y debemos seguir trabajando hasta revertir la situación. Seguimos confiando en nuestro trabajo”, dijo el volante Fabry Castro, después del encuentro ante América.



Entre tanto, el técnico Jorge Luis Pinto se declaró bastante golpeado porque considera que el equipo trabaja para ganar, pero el triunfo no llega.



“Me siento muy dolido por lo que está sucediendo y por este pueblo llamado Deportivo Cali. Nuestro objetivo siempre será ganar, pero las cosas no se nos han dado”, expresó el timonel.

¿Qué debe hacer?

Lo primero es comenzar la remontada y qué mejor oportunidad que hacerlo el domingo en Neiva ante uno de los equipos más flojos de la Liga, como el Atlético Huila.



Luego de ese compromiso, el equipo de Jorge Luis Pinto regresará a Palmaseca para enfrentar a La Equidad.



Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, Unión Magdalena en casa, Alianza Petrolera como visitante en Barrancabermeja y el Atlético Junior en el estadio de Palmaseca son los siguientes rivales del Deportivo Cali.



Los azucareros rematarán esta primera fase de la Liga enfrentando al América en el Pascual Guerrero en otro duro clásico; a Envigado como local, después irá a Montería para medirse a Jaguares y cerrará con Chicó en Palmaseca.



Ganar todos los partidos o, en su defecto, sacar la mayor cantidad de puntos posible, y esperar que los equipos que están entreverados en la mitad de la tabla de posiciones cedan un poco son las cuentas en el Deportivo Cali.



No es fácil, pero tampoco imposible. Ya en el 2005 el equipo hizo una gesta similar, en la que debía ganar varios partidos para clasificarse a la fase final en un momento en que todos lo daban por muerto.

El equipo lo logró y de paso salió campeón.