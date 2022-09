"Negro soy con mucho orgullo": Germán Mera sobre gestos racistas de hinchas de América de Cali

Los integrantes del Deportivo Cali denunciaron que el jugador Germán Mera fue objeto de actos de racismo durante el clásico vallecaucano disputado el domingo anterior que dejó como vencedor al América.

Durante el trámite del compromiso, algunos hinchas escarlatas lanzaron ofensas e hicieron gestos racistas al defensor central del Deportivo Cali, Germán Mera. Incluso imitaron sonidos de animales.



Por este hecho, piden que se sancione la plaza ya que estas acciones no están permitidas en el fútbol colombiano.



"Deseamos que eso no pase, deseamos que haya respeto mutuo del parte del cuerpo técnico y jugadores e hinchas que se merecen todo el respeto. Ya va en la ignorancia de cada persona que se atreve a irrespetar a un ser humano", comentó el técnico Máyer Candelo.



Por otro lado, Mera se refirió al lamentable suceso a través de sus redes sociales. "Independiente del resultado, en pleno Siglo XXI no podemos seguir con estos actos de racismo. Negro soy con mucho orgullo (esto no es excusa), pero por favor más respeto".

Sanciones económicas e incluso deportivas podrían imponerse a América de Cali, si se llega a comprobar esto por parte de Dimayor.