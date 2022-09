Máyer Candelo: "Siempre hablamos, pero no se ve en la cancha y cada día se hace más difícil"

Deportivo Cali otra vez volvió a sufrir una derrota en la Liga. En esta ocasión el conjunto verdiblanco cayó frente al América, en el clásico vallecaucano.



Los 'azucareros' no saben lo que es ganar en este segundo semestre del fútbol colombiano y ya acumulan 11 partidos sin conseguir la victoria.



Al final del encuentro el técnico Máyer Candelo, con voz baja y con muestras de impotencia, habló de la situación de su equipo.



"El análisis es negativo, llevamos 9 fechas en lo mismo. No conseguimos el triunfo y cada día se hará más difícil esto", comentó el estratega verdiblanco.



Sobre la mala campaña indicó: "Desde que empezamos no hemos ganado, sabemos que el hincha no esta cómodo, es la realidad que vivimos y no podemos ocultarla. Espero que Dios nos ayude en algún momento a salir de esto que estamos viviendo".



"La verdad hemos tenido inconvenientes en todo, somos el equipo con más amarillas, más rojas y más goles recibidos. Solo queremos corregir y mejorar para poder darle una cara diferente a esto, tenemos la fe de que en algún momento va a cambiar esto".



Acerca de sus sensaciones por la derrota dijo: "Tengo el orgullo herido porque no ganamos el clásico, perdimos el partido por una desatención".



El próximo partido para el Deportivo Cali será ante el Atlético Bucaramanga el domingo 11 de septiembre a las 8:15 de la noche.