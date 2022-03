Motivados: Deportivo Cali y América preparan el clásico luego de sus recientes victorias

Una semana tranquila tendrán Deportivo Cali y América luego de sus triunfos en la Liga colombiana y llegarán con la motivación por todo lo alto para el clásico del próximo sábado en Palmaseca.



El campeón colombiano se sacudió de una larga racha de resultados negativos y recuperó la confianza tras derrotar 2-0 al Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.



Por las toldas rojas las noticias también fueron positivas tras varios días turbulentos y de una tensa relación entre el técnico Juan Carlos Osorio y el máximo dirigente Tulio Gómez.



La victoria de los escarlatas 2-0 sobre el Once Caldas seguro dará una bocanada de oxígeno a las duras críticas que ha recibido por lo que ha sido el rendimiento del equipo en lo que va de la temporada 2022.



Los ‘azucareros’ lograron un triunfo que les permitió salir del último lugar de la tabla de posiciones.



El elenco de Rafael Dudamel llegó a siete puntos y espera que lo hecho el domingo pasado sea el punto de quiebre para lo que se viene en el rentado nacional y ese primer obstáculo será nada más ni nada menos que el derby caleño.



“El Unión era un paso en nuestro objetivo de clasificar. Ahora se viene el clásico, obviamente genera un morbo diferente, es nuestro clásico histórico, el equipo está tranquilo, trabajar bien esta semana, seguir con esta misma intensidad. Estos tres puntos logrados en Santa Marta nos van a dar el envión anímico que necesitamos en la Liga”, comentó el delantero Yony González.



Deportivo Cali espera sumar lo antes posible al atacante Agustín Vuletich para tratar de subsanar la falta de gol en sus delantero en este campeonato.



"Prácticamente no hay mucho tiempo de trabajo, tiene que haber mucha conversación, mucho trabajo con el tema de videos y algo táctico antes de cada viaje, porque jugando domingo, miércoles, domingo, sumado a la llegada tarde algunos jugadores, se ha convertido en nuestras dificultades en este inicio de torneo. Solo hasta el próximo partido vamos a contar con todos los jugadores que hemos inscrito y eso habla de las dificultades que hemos tenido", analizó Marcos Mathías, asistente técnico del Deportivo Cali.



Dos victorias, seis derrotas y un empate son el balance verdiblanco en lo que transcurre del torneo.



El cuadro caleño tiene un 34 por ciento de rendimiento y el margen de error es corto pensando en alcanzar la clasificación a los ocho de la final.

El rojo volvió a sonreír



América no solo sumó tres puntos ante Caldas, sino que tuvo uno de los mejores compromisos futbolísticos en lo que va del año.



A diferencia del Cali, su situación en la tabla es menos angustiante y luego de buen triunfo en la cancha del Pascual se acercó a la zona de clasificación, y eso es algo que genera calma momentánea.



Los escarlatas suman 12 puntos en la Liga, se ubican en la octava casilla. Retornaron a la victoria luego de cinco fechas sin sumar de a tres puntos. Su rendimiento es del 45 por ciento en lo que va del torneo y su balance es de tres triunfos, tres derrotas y tres empates.



Ahora, el cuadro escarlata enfocará esfuerzos para ir a la casa de su rival de patio y tratar de sacar un buen botín que le permita seguir metido en el selecto grupo de los ocho.



“El Cali, al igual que nosotros, está sufriendo por la salida de tres o cuatro jugadores, pero siguen teniendo muy buen equipo y un muy buen técnico. El señor Dudamel es mejor hoy que lo que fue en la final, pero el recurso humano se lo han diezmado, como el nuestro, y por eso ha sufrido. Nos vamos a preparar de la mejor manera para continuar progresando”, indicó el técnico Juan Carlos Osorio.



Otro que llagará motivado al clásico vallecaucano es el delantero argentino Alejandro Quintana, quien se fue de doblete el domingo anterior y salió como figura de América ante la escuadra de Manizales.

“Uno veía por televisión ese hermoso clásico, ahora voy a tratar de disfrutarlo y vivirlo desde adentro y esta semana vamos a trabajar duro para ganarnos esos tres puntos”, apuntó Quintana.



Tanto verdiblancos como escarlatas son conscientes de que requieren salir victoriosos del clásico para no ceder más terreno en la Liga.