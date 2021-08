La frase que pronunció el sábado el técnico Alfredo Arias delante de la periodista de Win Sports, Estefanía Gómez, después del empate 2-2 ante Millonarios, provocó un revuelo en torno a su posible salida del Deportivo Cali.



“El profe Alfredo Arias se despidió después de la rueda de prensa: ‘Un gusto haberlos conocido, no me quedo donde no me quieren’”, escribió la reportera en su cuenta de twitter.



De inmediato comenzaron las especulaciones sobre el futuro de Arias, pero también los diálogos entre directivos y técnico para tranquilizar las aguas y continuar como se ha venido trabajando.



Antes de la frase del técnico, en el mismo camerino los jugadores se enteraron de las intenciones de Arias y de inmediato le pidieron que siguiera al frente del barco, con el compromiso de revertir la situación que ya tiene en crisis al elenco verdiblanco en apenas cinco fechas.

¿Volvió la calma?

Las reuniones telefónicas y las personas que se le acercaron al técnico para pedirle que reconsiderara su posición, dieron sus frutos y el equipo el domingo ante Alianza Petrolera tendrá de nuevo en el banco al uruguayo Alfredo Arias.



Sin embargo, conocedor de que los resultados son los que determinan la continuidad de un técnico en un equipo, Arias sabe que cada punto perdido es un paso más hacia atrás en sus intenciones de seguir al frente del Deportivo Cali.



Un revés el domingo en el juego de visitante ante Alianza Petrolera, podría llevar al mismo entrenador a dar un paso al costado irrevocablemente.



“El profe tiene por ahora el respaldo del Comité Ejecutivo, pero sabe que los resultados son los que definirán las cosas de aquí en adelante; él es inteligente y entiende perfectamente que hay mucha presión y que la hinchada está muy preocupada por la campaña que se viene haciendo”, le dijo a El País una fuente cercana a la directiva caleña.



En el otro extremo, un triunfo en la siguiente fecha sería muy beneficioso para el timonel uruguayo ya que no solo acabaría con la racha negativa, sino que le daría oxígeno para afrontar los siguientes compromisos.

Una campaña irregular

Lo que parecía ser un buen comienzo para el Deportivo Cali en la Liga, se convirtió luego en una pesadilla en materia de resultados, y eso es lo que tiene al técnico uruguayo en la cuerda floja.



Los verdiblancos iniciaron ganándole a Santa Fe 2-1 en El Campín, lo que ilusionaba de entrada a los aficionados porque se trataba de una victoria ante un rival difícil y en condición de visitante.



Pero inexplicablemente el equipo, en lugar de ir hacia arriba, se fue abajo y comenzó a regalar puntos, sobretodo en condición de local, lo que hizo que la afición comenzara a dudar de Arias.



Un empate en casa ante el Medellín, luego una derrota frente a Bucaramanga en su propio estadio, después un revés en su visita a Nacional, y el sábado el empate 2-2 en casa contra un Millonarios que jugó casi todo el segundo tiempo con uno menos, calentaron los ánimos de los aficionados que pedían la salida del técnico.



El domingo el timonel verdiblanco y sus jugadores tienen la oportunidad de revertir la situación y de apaciguar un poco la crisis.

La campaña de Arias desde el 2020

El técnico comenzó su camino en el cuadro azucarero en el 2020. Debutó con triunfo 2-0 sobre Bucaramanga de visitante. En primera fase jugó 20 partidos, ganó 8, perdió 2 y empató 10.



En cuartos de final empató un partido y perdió otro. Y en la liguilla para cupo a la Suramericana, empató con Millonarios en Palmaseca.



El año pasado en Copa Suramericana jugó seis partidos: ganó 3 y perdió 3.



Este año por Liga colombiana tiene 5 partidos: una victoria, dos derrotas y dos empates.



Copa Suramericana 2021: jugó dos partidos ante el Tolima, empató uno y perdió el otro. Quedó eliminado.

Los pecados del Cali

La zona defensiva, incluyendo al arquero Guillermo de Amores, se ha llenado de inseguridad. En cinco partidos el Cali ha recibido 7 goles.

En la zona de marca del mediocampo han aflojado Jojhan Valencia y Andrés Colorado.



Y del medio hacia arriba falta quién maneje el balón. Michael Ortega sigue poniéndose a punto después de una larga para, Gastón Rodríguez ha bajado su nivel y John Vásquez también está en deuda, mientras que a Hárold Preciado se le ve muy ansioso.

Lo que viene

La próxima salida del Deportivo Cali, la que debe marcar la recuperación del equipo, será el domingo en Barrancabermeja ante Alianza Petrolera.



Luego, en la séptima jornada, los azucareros serán locales nada menos que ante Atlético Junior, siendo ese encuentro otro de gran exigencia para la escuadra vallecaucana.



En la fecha 8 el Deportivo Cali volverá a jugar en condición de visitante, esta vez ante el Deportivo Pasto.



El clásico ante América será a mediados de septiembre.

Datos

Teófilo Gutiérrez, flamante contratación del Deportivo Cali, debutó el sábado ante Millonarios y dejó buenas sensaciones.



El delantero barranquillero demostró que será un jugador útil para el equipo, jugando libre desde la mitad del campo.



Lo positivo del sábado fueron los goles de Hárold Preciado y Ángelo Rodríguez, los atacantes titulares.