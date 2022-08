Marco Caicedo presentó su renuncia oficial al cargo de vicepresidente del Deportivo Cali

Marco Caicedo presentó este lunes su renuncia oficial al Comité Ejecutivo del Deportivo Cali. El exdirectivo ya no tienen ninguna conexión con la institución 'azucarera'.



El pasado viernes 26 de agosto, se había conocido la información que empresario vallecaucano dejaría su cargo como vicepresidente del club, tras haberse conocido el supuesto caso de violencia verbal hacia algunos jugadores del equipo.



Sin embargo, no había comunicación oficial por parte de Marco o de la institución verdiblanca, hasta este lunes.



"Hoy cierro un ciclo en mi vida. Presenté mi renuncia irrevocable a el Deportivo Cali. Ha sido una de las travesías más lindas y la vez, más difíciles de mi vida", compartió Caicedo a través de sus redes sociales.



Marco Caicedo asumió la presidencia del Comité Ejecutivo en 2019 luego de la renuncia de Juan Fernando Mejía. El empresario fue campeón en 2021 con el equipo masculino y femenino.



"Me queda la conciencia clara de que la di toda, con absoluta paciencia e integridad. Pido disculpas por todos los errores que cometí", expresó Caicedo.



A principios del mes de agosto de este 2022, Luis Fernando Mena había asumido la presidencia. Todavía no hay información de quien se haga el cargo de vicepresidente.