¡Luz verde! Deportivo Cali regresó a entrenamientos individuales en Pance

Juan Carlos Pamo

Deportivo Cali comenzó este sábado los entrenamientos individuales en el comienzo de la fases establecidas por el Gobierno Nacional para el retorno del fútbol colombiano.



Los distintos frentes de la institución verdiblanca, con todo alineado y muy bien planificado, abrieron las puertas para que el plantel profesional volviera a entrenamientos, después del debido aislamiento por la pandemia del COVID-19.



Así pues, la sesión de este sábado se estructuró de la siguiente manera, gran esfuerzo para llegar a este punto, siendo el segundo equipo a nivel Colombia en retomar labores.



El primer equipo se dividió en tres grupos, tipificados como A, B y C y arribaron a la Sede en diferentes horarios, iniciando actividad a las 8:00 a.m., 9:00 a.m., y 10:00 a.m. respectivamente y cerrando la sesión sobre las 11:15 a.m.



Cabe destacar que cada grupo del plantel llegó a diferente horario, pasando por el debido Protocolo de Bioseguridad y sin tener contacto alguno con sus compañeros.



Los dos grupos iniciales estuvieron integrados por diez futbolistas, mientras que el tercero contó con los dos guardametas y cuatro jugadores más.



El Grupo A estuvo conformado por Darwin Andrade, Harold Gómez, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Eduar Caicedo, Kevin Moreno, Richard Rentería, Andrés Balanta, Andrés Colorado y Jhojan Valencia.



En el Grupo B estuvieron Juan Daniel Roa, Agustín Palavecino, Carlos Lizarazo, José Enamorado, Kevin Velasco, Andrés Arroyo, Jhon Vásquez, Déiber Caicedo, Jesús Arrieta y Ángelo Rodríguez.



En el grupo final asistieron David González, Johan Wallens, Brayan Montaño, Rafael Tapia, Iván Ibáñez y Jimmy Congo.



Trabajos fisicotécnicos en esta primera práctica tras el parate por pandemia fueron los programados por el cuerpo técnico azucarero que volverán a labores este domingo en la sede de Pance pensando en la siguiente fas que será los entrenos grupales.