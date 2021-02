Deportivo Cali logró un insólito gol al final y rescató un punto frente a Alianza Petrolera

Daniel Molina Durango

El arquero Juan Sebastián Serrano fue figura durante 95 minutos y terminó soltando lágrimas tras un error que le impidió a Alianza Petrolera llevarse un gran botín para su casa, cuando ya el juez se llevaba el pito a la boca para decretar el final.



El líder de la Liga colombiana, Deportivo Cali, empató este lunes en su patio 1-1 frente a Alianza Petrolera, equipo del fondo de la tabla.



No fue el mismo Cali de esta temporada. El equipo fue impreciso, estuvo desconectado en sus líneas y careció de ese juego vistoso que había mostrado hasta el momento en el torneo, en el que marcha invicto con 20 puntos en ocho partidos.



El gol de Alianza llegó tras un desacierto en la salida del arquero Guillermo de Amores, en un cobro de esquina. El cancerbero caleño apenas tocó la pelota con su puño, el balón fue a dar a los pies de un rival que remató al arco y encontró a Hányer Mosquera bien ubicado para que empujara el esférico al fondo de la red. Era el minuto 15 del partido.



Antes de ese gol, Cali había generado llegadas por los costados, con incursiones de Jhon Vásquez, sobre todo. Un centro fue cabeceado por Marco Pérez, pero el arquero Juan Sebastián Serrano se estiró y evitó el gol.



Con la ventaja, Alianza se hizo fuerte en el fondo. El equipo se agrupó bien, con orden y seguridad, y al local le costó trabajo romper ese muro que montó el visitante.



De media distancia, Carlos Robles quiso intentarlo por los azucareros, pero Serrano seguía seguro en el arco.



Para la etapa complementaria, el técnico Alfredo Arias ordenó tres cambios simultáneos. Envió a Arroyo por Ángelo, Ramos por Velasco y Colorado por Valencia.



Pero las modificaciones no surtieron el efecto esperado y Alianza supo defenderse durante casi todo el segundo tiempo como lo hizo en el primero. De hecho, no se escondió y cuando pudo generó algunas jugadas ofensivas.



La noche cambió en un minuto para el arquero Serrano. En el 96, cuando ya terminaba el juego, se hizo un gol tras un pelotazo de Andrade. Lágrimas por el error. El próximo jueves, Deportivo Cali visitará a Medellín en el Atanasio Girardot.

La ficha

Estadio: Deportivo Cali

Árbitro: Bismark Santiago

Cali: De Amores, Gómez, Menosse, Arias, Andrade, Valencia (Colorado, 46’), Robles, Vásquez, Pérez, Velasco (Ramos, 46’), Ángelo (Arroyo, 46).

DT: Alfredo Arias

Amonestados: Ramos



Alianza: Serrano, Roa, Mosquera, Cuperman, Saldaña, Portilla, Castillo, Torres, Garcés, Molina, Acosta.

DT: Wilson Gutiérrez

Amonestados: Castillo

Goles: 0-1, Mosquera (15’)