Deportivo Cali: lo que se sabe de la rueda de prensa en la que se definiría futuro de Máyer 

La expectativa es grande en el hincha del Deportivo Cali por la sorpresiva rueda de prensa que citó la directiva azucarera para este lunes en la tarde.



La continuidad o no de Máyer Candelo podría ser el tema principal, aunque también se hablaría del cortocircuito que vivieron algunos directivos con aficionados en el estadio de Palmaseca, después del empate ante Bucaramanga.



Algunos miembros del Comité Ejecutivo han preferido la prudencia hasta la hora de la rueda de prensa, en tanto que otros han hablado, pero con la condición de que no sean mencionados.



"Vamos a hablar de fútbol, de la afición y de todo lo que está sucediendo. Esperemos hasta la hora de la rueda de prensa", le dijo un directivo a El País, consultado si en esa citación el tema principal es Máyer Candelo.



Otro miembro del Comité Ejecutivo aseguró que se dio cuenta de la rueda de prensa a través de las redes. "Eso explica lo que está sucediendo en el Deportivo Cali, me doy cuenta por redes de que hay una rueda de prensa y no sé ni siquiera quién o quiénes van a estar en ella", señaló el dirigente azucarero.



Entre tanto otro de los integrantes de la cúpula directica solo aseguró que "tendremos Comité a las 5:00 p.m. y allí por supuesto hablaremos de la situación de Candelo".



En redes, las especulaciones están por todos lados. Los hinchas piden la salida del técnico verdiblanco, asegurando que debe reconocer que no pudo con el Deportivo Cali.



Entre tanto el nombre de Jaime de la Pava sigue como opción fuerte, aunque volvió a sonar el de Hárold Rivera, quien presentó 'casting' cuando el Cali buscaba el reemplazo de Rafael Dudamel, puesto que al final le dieron a Máyer Candelo.



Lo cierto es que a las 4:00 p.m. se conocerá el motivo de la citación a una rueda de prensa que no estaba presupuestada.